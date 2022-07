La storica autrice di U&D potrebbe aver commentato con decisione la notizia della rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Proprio mentre i due ragazzi ufficializzavano il loro addio, sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia appariva la scritta "gente disonesta". Secondo alcuni fan, dunque, la collaboratrice di Maria De Filippi si sarebbe esposta velatamente per criticare l'ennesima relazione finita male tra quelle che sono nate negli studi del dating-show che lei frequenta da anni.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Martedì 5 luglio, non è stata una giornata fortunata per alcune coppie: nel giro di poche ore, infatti, ben due unioni che si sono formate negli studi di U&D, sono scoppiate.

Dopo Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi (che si sono lasciati dopo 6 anni d'amore), altri due protagonisti del Trono Classico hanno usato i social network per ufficializzare la loro rottura.

Valeria Cardone è stata la prima ad esporsi per informare fan e curiosi del fatto che lei e Matteo Ranieri non sono più fidanzati: "Vi chiedo di rispettare questo momento, anche perché non sto passando un bel periodo".

Questa notizia non ha stupito quasi nessuno, anche perché i due ragazzi non si facevano vedere insieme da oltre un mese e le voci su una crisi in corso si facevano più forti ogni giorno di più.

Anche l'ex tronista ha postato sul web un messaggio per confermare la fine della sua relazione ma, a differenza della ex compagna, ha difeso il suo diritto di rendere pubblico solo ciò che vuole del suo privato.

La stoccata della redattrice di U&D

Proprio mentre in rete cominciava a diffondersi la notizia dell'addio tra Matteo e Valeria, sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia veniva postata una breve ma significativa frase, un pensiero che alcuni fan hanno tradotto come una frecciatina neppure troppo velata alla coppia appena scoppiata.

"Gente disonesta", è questa la riflessione che la storica autrice di U&D ha condiviso sul proprio account nel giorno in cui ben due amori nati negli studi del dating-show sono finiti.

Un parere che stanno sposando molti spettatori del programma, è quello secondo il quale la collaboratrice di Maria De Filippi abbia voluto attaccare tutti quei personaggi che si lasciano pochi mesi dopo la scelta, come se avessero sfruttato la trasmissione solo per popolarità e non perché cercavano realmente l'anima gemella.

Si ricorda, inoltre, che il ritorno di Matteo nel cast è stato fortemente voluto sia dalla redazione che dalla conduttrice. Nonostante lo scetticismo del pubblico, il ligure è stato messo sul trono lo scorso inverno ed è in quell'occasione che ha conosciuto la dolce Valeria.

Tanti addii tra i volti di U&D

Matteo Ranieri, dunque, è sempre stato un "pupillo" della gente che lavora a U&D e il comportamento che ha avuto nell'ultimo periodo, potrebbe non essere piaciuto a molti autori del programma.

La breve storia con Valeria, infatti, ricorsa in tantissimi aspetti quella che il giovane ha vissuto con Sophie Codegoni poco più di un anno fa. Dopo essersi conosciuti e scelti davanti alle telecamere, i due ragazzi si sono frequentati pochissimo e la rottura definitiva è stata ufficializzata sui social a neppure un paio di mesi di distanza dal fidanzamento in tv.

Il copione, dunque, sembra lo stesso e per questo il bel ligure è accusato di aver preso in giro sia la redazione che tutto il pubblico che l'ha seguito e sostenuto prima nella sua avventura da corteggiatore e poi in quella da tronista.

Raffaella Mennoia, comunque, per ora non ha dato ulteriori spiegazioni alla sua piccata riflessione, quindi le teorie a riguardo aumentano col passare del tempo.