Samantha Curcio e la sua ex scelta Alessio Ceniccola sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza. Nel dettaglio, l'ex corteggiatore di U&D ha deciso di attivare la funzione domande e rispondere ad alcuni quesiti dei suoi follower. Alcune risposte di Ceniccola non sono state gradite dalla sua ex Samantha che, a sua volta, ha deciso di fornire la sua versione dei fatti.

Le dichiarazioni dell’ex corteggiatore

Alessio Ceniccola due anni fa, è uscito da U&D con Samantha Curcio. Poco dopo l'uscita dal dating show di Maria De Filippi, la coppia si è lasciata.

A distanza di due anni dalla rottura dei due ex volti di U&D, Alessio Ceniccola è tornato a parlare dell'ex tronista campana.

L'ex corteggiatore ha attivato la funzione domande e ha risposto ai quesiti delle fan. Una ragazza ha chiesto ad Alessio se abbia più sentito Samantha. Anziché glissare, l'ex corteggiatore ha rivelato che Curcio gli ha scritto un paio di mesi fa. Alla domanda se tornerebbe con la sua ex, il diretto interessato ha dato una risposta negativa: "No". Infine, un utente ha chiesto al giovane se era innamorato di Samantha Curcio. L'ex protagonista di U&D ha affermato: "Stima, affetto, simpatia, ma non ero innamorato". A quel punto una fan ha fatto notare a Ceniccola che se è diventato "famoso" lo deve alla sua ex, visto che ha scelto di continuare la frequentazione lontano dai riflettori. "Se mi conoscete - ha risposto Alessio - è grazie a Uomini e donne e non di certo grazie a Samantha".

La replica dell’ex tronista

Le dichiarazioni via social di Alessio Ceniccola sono arrivate all'orecchio della sua ex Samantha Curcio. L'ex tronista ha precisato che di solito non risponde alle frecciatine, ma in questo caso non ha potuto fare a meno.

A quel punto la diretta interessata ha spiegato come funziona dietro le quinte di U&D: "La redazione dà a tutti l'opportunità di fare dei casting".

A causa dello scoppio della pandemia Samantha ha dovuto scegliere i suoi spasimanti (prima di incontrarli nello studio) tramite la clip di presentazione. Curcio ha fatto notare che se Alessio non fosse stato scelto da lei per il corteggiamento, nessuna tronista prima di lei lo aveva notato.

Inoltre, l'ex tronista ha punzecchiato Alessio Ceniccola sulla vicenda legata ai sentimenti: "Io sono serenissima, ammettere di aver mentito, non solo a me ma anche ad altre persone, non è bello". Secondo Samantha Curcio, il suo ex si sarebbe fatto un autogol clamoroso.