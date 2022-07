La notizia della fine della storia d'amore tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi è giunta come un fulmine a ciel sereno. Ad annunciare la rottura è stata la diretta interessata attraverso una storia su Instagram che non lascia spazio a dubbi. I due giovani hanno preso strade diverse e adesso chiedono il massimo riserbo per via del delicato momento che stanno vivendo. Dopo la scelta a Uomini e donne, i due tra alti e bassi avevano fatto coppia fissa per quasi sei anni.

Camilla: 'Non tutte le cose belle hanno un lieto fine'

"Scrivo queste parole per fare chiarezza" ha esordito Camilla in una storia su Instagram pubblicata nella giornata del 5 luglio.

"Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine", ha proseguito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, precisando che "da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse'. La scelta di separarsi sarebbe recente e dalle parole della giovane si può intuire che è ancora in fase di elaborazione.

"Non rinnego nulla di questi sei anni" ha scritto Camilla, affermando che a separarli sono stati obiettivi personali e lavorativi differenti. I due giovani convivevano e Mangiapelo ha precisato che oramai i due non si trovano più sotto lo stesso tetto. "Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono" ha proseguito la giovane, che ormai è diventata una influencer seguita da più di un milione di follower.

La richiesta di rispetto della privacy ai fan

"I motivi che hanno portato alla rottura restano personali" ha poi scritto Camilla, che ha chiesto riserbo e massima privacy, sottolineando come il momento sia particolarmente delicato. D'altra parte la coppia è sempre stata poco social, sempre in difesa della loro relazione, e certamente le cose non cambieranno ora che si sono detti addio.

Ed è facilmente intuibile che dopo tanti anni insieme entrambi stiano vivendo un periodo particolare.

Camilla venne scelta da Riccardo in maniera improvvisa durante una puntata di Uomini e Donne. Solo dopo sei mesi, i due presero parte a Temptation Island nell'estate del 2017, mettendosi in gioco per superare la reciproca gelosia.

Uscirono insieme dal programma, e tra alti e bassi i due giovani sembravano davvero uniti e innamorati anche se preferivano mantenere la loro relazione al riparo dai leoni da tastiera. Per cui questa notizia arriva in maniera inaspettata ai fan, che non hanno mai smesso di tifare per Riccardo e Camilla come coppia.