Le voci di una rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone si rincorrono ormai da tempo, ma secondo Amedeo Venza quella che è solo un'ipotesi è praticamente una certezza. Il blogger ha infatti scritto nelle sue storie su Instagram che la coppia nata a Uomini e Donne non si vede e non si sente ormai da settimane, ma che starebbe aspettando il momento giusto per comunicare ai fan la notizia. In attesa di conoscere la verità dai diretti interessati, che non si sono sbilanciati al riguardo, ai fan è parso davvero strano che l'ex tronista non abbia preso parte alla festa di compleanno della fidanzata, preferendo una vacanza con la sua famiglia.

'Matteo e Valeria non si sentono da settimane'

"Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie uscite da Uomini e donne", ha scritto Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. "Matteo e Valeria non si sentono da settimane", ha poi proseguito il blogger, aggiungendo che persone vicine alla coppia fanno sapere: "Lei sarebbe delusa del comportamento di lui". Cosa sia successo esattamente tra i due non è ancora chiaro, ma alcuni comportamenti hanno insospettito e non poco i follower, che non hanno potuto non notare una certa lontananza e non solo di tipo geografico.

I due hanno postato sui rispettivi profili social solo foto di coppia legati a servizi fotografici per le riviste o shooting ufficiali, nessun momento di vita vissuta.

Allo stesso modo le dediche d'amore sono praticamente nulle. Certo, questo potrebbe essere letto come la volontà di mantenere privata la loro relazione, ma poi si aggiungono ulteriori dettagli che fanno storcere il naso agli appassionati di Uomini e Donne.

Distanza tra la coppia di Uomini e Donne

Matteo è stato assente al compleanno di Valeria: l'ex tronista ha precisato che era impegnato in un viaggio di famiglia in Irlanda, dove avrebbero dovuto partecipare anche a un matrimonio di una parente.

In molti, però, si sono chiesti se non fosse il caso di dare priorità alla neo fidanzata in questa circostanza, considerando che non sono arrivati neanche gli auguri pubblici alla giovane. Inoltre non c'è stato neanche un like alla foto di Valeria da parte del fidanzato.

Inoltre, nelle ultime ore, a questi rumor riportati da Venza si sono aggiunti anche quelli di Deianira Marzano, la quale ha mostrato un messaggio inviatole da un suo follower.

Secondo l'utente, Matteo e Valeria fanno parte della stessa agenzia e il contratto di entrambi scadrebbe proprio il 3 luglio, giorno in cui Ranieri rientrerà dal suo viaggio. Da lì a poco la coppia potrebbe dare la notizia della rottura in modo tale da dividere anche le rispettive carriere, poiché Matteo non dovrebbe più rinnovare il contratto con la suddetta agenzia.

"Se così fosse prima o poi uscirà fuori" ha scritto Deianira, aggiungendo che se fosse davvero così né Matteo né Valeria ci farebbero una bella figura.