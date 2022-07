L'assenza nei palinsesti estivi di Temptation Island si sta facendo sentire e così, sebbene manchino più di due mesi alla prima registrazione di Uomini e donne, l'attenzione dei telespettatori relativa alle prime anticipazioni sul dating show è sempre più elevata. In particolare a lanciare un rumor sul programma pomeridiano di Maria De Filippi è stato Amedeo Venza. Il blogger ha informato i follower che potrebbe arrivare in tv la versione Vip del programma, con volti noti dello showbiz pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore in tv.

Venza lancia l'indiscrezione

Da anni ormai si vocifera sulla possibilità di un'evoluzione di Uomini e Donne, che potrebbe accostare alla sua versione classica anche una Vip. Dopo che è stato annunciato che Temptation Island, almeno per quest'anno, è stato cancellato dai palinsesti estivi, si era pensato che fosse giunto il momento per il programma di fare il suo debutto, ma anche questa ipotesi è stata ben presto smentita. A quanto pare, però, il dating show con protagonisti i personaggi famosi potrebbe trovare collocazione nella prima serata della prossima primavera.

"Arriverà a marzo la versione Vip di Uomini e Donne" ha scritto Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Il blogger lancia la notizia come certa, anche se al momento non vi sono fonti ufficiali che la confermino.

Il programma però sembra essere sempre più vicino alla messa in onda, ma chi tra i volti noti del piccolo schermo potrebbe essere pronto a mettersi in gioco per trovare l'amore?

Chi potrebbe partecipare alla versione Vip del dating show?

Nei mesi precedenti si era vociferato di una possibile partecipazione di Pamela Prati, che avrebbe anche voglia di entrare al Grande Fratello Vip 7 per un riscatto personale dopo lo scandalo del finto matrimonio; ma anche di Antonio Zequila, fresco di partecipazione all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, aveva affermato di essere single e pronto a trovare l'amore.

Un altro nome che era stato fatto era quello di Valeria Marini, ma le ultime notizie la vogliono felicemente accompagnata. Inoltre il nome di Valentina Nulli Augusti, ex volto di Temptation Island, era stato accostato alla versione Vip del dating show. Si tratta al momento solo di ipotesi, anche perché se veramente il debutto della trasmissione fosse a marzo, ci sarebbe tutto il tempo per la redazione per fare i provini e trovare le giuste personalità da fare accomodare sul trono, che per l'occasione ospiterebbe personaggi già famosi, già cari ai telespettatori di Canale 5. L'idea sembra già vincente, anche in considerazione del grande successo ottenuto già dalla versione Vip di Temptation Island.