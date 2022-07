Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Oliver Ruano (Tirso), Silvia Acosta (Patricia), Ivan Mendes (Kiros) e Elena Gallardo (Alicia). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 15 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di Julia nell'aprire la bottega, sul segreto di Tirso, sulla confessione di Cloe, sulla produzione di mobili di Carmen e sulla misteriosa morte di Agustina.

Julia non riesce ad aprire il negozio

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia scoprirà che le istituzioni si rifiutano di concederle la licenza commerciale perché non è la proprietaria della rimessa in cui ha sede la bottega. Decisa a scoprire l'identità del proprietario, la giovane, insieme a Tirso, inizieranno a chiedere informazioni agli abitanti più anziani del paese. Alla fine, scopriranno che il proprietario del negozio è Mario che non ha nessuna intenzione di affittare il locale ad una ragazza di città come lei. La decisione dell'uomo farà arrabbiare i dipendenti del negozio. Nel frattempo, Elena si renderà conto di essere in difficoltà finanziaria e chiederà un lavoro a Tirso.

Convinta che Julia sia interessata a Tirso, Diana inizierà ad indagare su di lui, scoprendo che ha un segreto. Ribero cercherà di fare riavvicinare Cloe e Maria, facendole arrabbiare. Più tardi, Cloe confesserà a Ribero di non voler essere più amica di Maria perché quest'ultima l'ha baciata. Julia avrà diverse difficoltà con la burocrazia spagnola che continuerà a far ritardare l'apertura del negozio, facendo innervosire i suoi dipendenti.

Per alleggerire la situazione, la giovane deciderà di organizzare una festa. Tirso dovrà far fronte ad un inflessibile ispettrice del lavoro in hotel. Più tardi, l'uomo sparirà per alcune ore dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata, per poi riapparire disperato.

Agustina si ammala

In Guinea, Carmen sarà sempre più occupata nella creazione della nuova linea di mobili, fino a quando Agustina non si ammalerà.

Alla donna verrà diagnosticata una polmonite da curare con dei farmaci. Nel frattempo, Kiros si arrabbierà moltissimo quando si renderà conto che qualcuno boicotta i suoi lavori. Più tardi, le condizioni di salute di Agustina peggioreranno fino a quando non morirà fra le braccia di Carmen. Sconvolta per l'accaduto, quest'ultima deciderà di accompagnare il corpo della donna in Spagna. Poco prima di partire però il medico la informerà che Agustina non è morta di morte naturale.