L'appuntamento con Un altro domani promette ancora grandi colpi di scena e le anticipazioni spagnole della soap opera, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena spiazzanti.

Per Julia, infatti, arriverà il momento di fare i conti con una sconcertante verità legata al passato di sua nonna Carmen che la lascerà profondamente delusa e amareggiata.

Intanto, in Africa, Carmen riceverà una proposta del tutto inaspettata da Kiros, sempre più proiettato a vivere la sua storia d'amore senza esitazioni.

Julia scopre che sua nonna è un'assassina: anticipazioni Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che per Julia arriverà il momento di scoprire una amara verità sul conto di sua nonna.

La ragazza, infatti, scoprirà che Carmen è colei che ha ucciso Victor e questa rivelazione la lascerà a dir poco senza parole e con l'amaro in bocca.

Per Julia sarà un vero e proprio choc, dato che fino a questo momento aveva sempre stimato sua nonna come "grande donna" e scoprire che in realtà è un'assassina, non farà altro che destabilizzarla.

Ecco perché la ragazza cambierà repentinamente idea nei confronti di Carmen e non riuscirà a far finta di nulla.

Carmen e Kiros sempre più innamorati

E poi ancora, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Un altro domani destinate al primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che in Africa Carmen e Kiros si sentiranno finalmente liberi di poter vivere la loro storia d'amore, dopo essersi liberati di tutti i detrattori.

I due sono convinti che, da questo momento in poi, nessuno potrà più opporsi al loro fidanzamento e quindi che saranno liberi di vivere la loro relazione.

E così Carmen proverà in tutti i modi a trovare una scusa plausibile per evitare di dover tornare di nuovo in Spagna e convincere così sua mamma a lasciarla libera.

Kiros la convince a parlare con Francisco che, forse, in questa circostanza potrebbe darle una mano a trovare una soluzione.

Kiros spiazza Carmen con la proposta di nozze: anticipazioni Un altro domani

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che Carmen si ritroverà a fare i conti anche con una proposta di matrimonio del tutto inattesa.

Kiros, infatti, deciderà di sorprendere la sua amata chiedendogli ufficialmente di sposarlo e quindi diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Carmen, pur essendo al settimo cielo per questa proposta, chiederà un po' di tempo per poter riflettere e valutare bene il tutto. La donna intende sposare Kiros al più presto ma, al tempo stesso, non accetta l'idea di dover tornare in Spagna senza il suo amato. Riusciranno a trovare una soluzione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.