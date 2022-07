L'appuntamento con Un altro domani prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto arriveranno in onda rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Carmen che, nei prossimi episodi, arriverà a maturare la decisione di convolare a nozze con Victor. Eppure, quello che dovrebbe essere il giorno più bello della loro vita, si trasformerà in una tragedia.

Carmen e Victor pronti per le nozze: nuove anticipazioni Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che per Carmen e Victor arriverà il fatidico momento di coronare il loro sogno d'amore e quindi unirsi in matrimonio.

Un giorno che i due si appresteranno a vivere con grande amore e serenità, fino a quando non arriverà una notizia che stravolgerà per sempre la loro vita.

Ines, infatti, scoprirà tutta la verità sulla morte di Alicia: è stato Ventura a causarne la morte e, dopo aver appreso questa notizia sconvolgente, deciderà di andare da lui per affrontarlo.

La morte di Ines sconvolge le nozze di Carmen

La reazione di Ventura, però, non sarà delle migliori: le anticipazioni di Un altro domani rivelano che l'uomo non accetterà di essere messo alle strette da Ines, motivo per il quale deciderà di ammazzarla.

Ines, quindi, verrà ritrovata morta e la notizia del suo decesso finirà per sconvolgere le nozze di Carmen.

Occhi puntati anche sulle condizioni di salute di Tirso. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani rivelano che, dopo un terribile e spaventoso incidente, il ragazzo sarà dichiarato finalmente fuori pericolo e potrà tornare a casa dai suoi cari.

Julia prende una decisione inaspettata: anticipazioni spagnole Un altro domani

A tal proposito, i vicini avevano organizzato una festa di benvenuto per poterlo riaccogliere dopo il grande spavento, ma Julia non se la sentirà di prendere parte all'evento.

Julia, infatti, crederà che a Tirso possa non far piacere vederla alla sua festa di bentornato e così preferirà declinare l'invito e non farsi vedere.

Intanto, dopo aver letto i diari di sua nonna, dove si parla della terribile tragedia che si è verificata durante il giorno del suo matrimonio, Julia resterà profondamente colpita e prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Le anticipazioni spagnole della soap Un altro domani, rivelano che Julia deciderà di dare una seconda possibilità a Leo e, in questo modo, provare a rimettere insieme i cocci della loro travagliata storia d'amore. Si rivelerà una scelta giusta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap in onda con buon successo su Canale 5.

Da settembre cambio programmazione per Un altro domani

Intanto, per quanto riguarda la futura programmazione della soap nel palinsesto autunnale Mediaset, resta da capire ancora quale sarà la decisione finale dei vertici Biscione.

Da settembre, infatti, con l'atteso ritorno di Uomini e donne nella fascia del pomeriggio, non ci sarà spazio per la messa in onda di Un altro domani nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00 circa.

Al momento non si hanno ancora notizie certe sul destino della soap iberica che, in autunno, potrebbe trovare spazio nella fascia del tardo pomeriggio, dalle 16:50 in poi, subito dopo le strisce quotidiane dei vari reality show che saranno trasmessi su Canale 5.