Terra Amara e Un altro domani a rischio dal prossimo settembre 2022. Le due soap del primo pomeriggio di Canale 5, a partire dalla stagione autunnale, dovranno nuovamente lasciare spazio al ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Entrambe le due soap, che attualmente stanno occupando la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:45 circa, saranno nuovamente sostituite da Uomini e donne e dal daytime di Amici 22, confermatissimi nel palinsesto della prossima stagione televisiva 2022/2023 del Biscione.

Da settembre 2022, cambio programmazione per Terra Amara e Un altro domani

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per l'autunno, è stato annunciato il ritorno di Uomini e donne in daytime.

La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, sarà in onda a partire dal prossimo settembre con le nuove puntate inedite che come sempre mescoleranno trono classico e trono over.

A seguire, poi, ci sarà spazio per la messa in onda del daytime di Amici 22, la cui messa in onda sarebbe prevista a partire da lunedì 19 settembre, dopo il primo speciale domenicale in programma per il 18 settembre su Canale 5.

Di conseguenza, con il ritorno delle due trasmissioni di Maria De Filippi, cambierà radicalmente l'assetto della programmazione feriale Mediaset.

Uomini e donne e Amici 22 tornano in autunno al posto delle soap estive

In daytime, infatti, non ci sarà più spazio per Un altro domani e Terra Amara, dato che le due soap dovranno cedere spazio a Uomini e donne e Amici 22.

Cosa ne sarà a questo punto delle due soap che stanno conquistando il gradimento del pubblico in questa calda estate 2022?

Soltanto una tra Terra Amara e Un altro domani potrebbe sopravvivere nel palinsesto della rete ammiraglia, dato che resterebbe libera la fascia oraria di trenta minuti che farà da traino a Pomeriggio 5.

Come è successo lo scorso anno, quando Mediaset dovette scegliere tra Brave and Beautiful e Love is in the air, anche questa volta una delle due soap potrebbe essere sacrificata mentre l'altra potrebbe proseguire nel daytime pomeridiano di Canale 5 dell'autunno 2022.

Crescono gli ascolti di Terra Amara nel daytime Mediaset

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione autunnale delle due soap, va segnalato che dal punto di vista auditel, entrambe stanno registrando buoni ascolti in daytime.

Negli ultimi giorni c'è stato un sostanziale incremento per Terra Amara che sta conquistando una media quotidiana di oltre un milione e mezzo di telespettatori in daytime, arrivando a picchi superiori al 19% di share in daytime.

Un altro domani, invece, nella fascia oraria che era occupata da Uomini e donne, sta conquistando una media che oscilla tra il 15 e il 17% giornaliero.