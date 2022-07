Le anticipazioni di Un altro domani in onda il 19 e il 20 luglio 2022, svelano che Carmen accuserà pubblicamente Patricia di aver ucciso la tata Agustina. Carmen cercherà la verità su ciò che è successo interrogando la domestica Sibebi. Intanto nel presente, Julia sarà triste per il fatto che Diana e Sergio non saranno presenti alla festa di inaugurazione della bottega.

Carmen accusa Patricia di essere l'assassina di Agustina: trama 19 luglio

Un altro domani, la Serie TV spagnola ambientata in due linee temporali diverse, torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di martedì 19 luglio.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scoprirà che in Guinea Carmen non si darà pace per la morte di Agustina, soprattutto dopo che il medico avrà rivelato che la tata non è morta per cause naturali, ma a causa di uno scambio di farmaci. Carmen scoprirà che la sera prima della morte, è stata Patricia a somministrare le medicine alla donna, pertanto sospetterà proprio di Godoy. Nel corso del nuovo episodio, Carmen arriverà ad accusare in pubblico Patricia di aver assassinato Agustina. Ovviamente la donna respingerà le accuse, mentre il padre di Carmen difenderà la sua amante e non crederà alle parole della figlia.

Un altro domani, puntata 19 luglio: Julia litiga con Diana e la caccia

Mentre negli anni '50 sarà guerra tra Carmen e Patricia, nel presente Tirso e Elena cercheranno disperatamente la ricevuta dell' assicurazione che permetterà a Tirso di riaprire l'albergo.

Sarà Julia a scoprire che è stata Diana a sottrarre il documento e si infurierà a tal punto con la madre da arrivare a cacciarla in malo modo da casa. Subito dopo, porterà il prezioso documento a Tirso. Si avvicinerà finalmente il giorno dell'inaugurazione e Julia starà organizzando una festa alla quale non saprà se invitare Sergio.

Carmen cerca la verità sulla morte della tata: Un altro domani del 20 luglio

I preparativi per la festa di inaugurazione andranno avanti, ma Julia non riuscirà ad essere felice a causa di Diana e Sergio che non parteciperanno all'evento. Tirso si accorgerà del malessere dell'amica e deciderà di prendere in mano la situazione.

Nel corso dell'episodio in onda il 20 luglio, in paese comincerà a circolare la voce della presunta relazione tra Maria e Cloe. Gli abitanti cominceranno a prenderle in giro. In Guinea invece, Carmen sarà determinata a far venire a galla la verità sulla morte di Agustina. Pertanto chiederà informazioni alla domestica Sibebi su ciò che ha visto la sera prima che la tata morisse. La domestica sarà però spaventata e avrà timore che dicendo la verità ci possano essere delle ripercussioni per lei.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà negli episodi del 19 e 20 luglio, si ricorda che Un altro domani va in onda a partire dalle 14:45 su Canale 5.