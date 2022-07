Le nuove anticipazioni spagnole della soap Un altro domani in onda con successo nella fascia pomeridiana di Canale 5 rivelano che sta per arrivare l'ennesimo evento luttuoso che sconvolgerà la vita della protagonista Carmen.

Nel corso delle prossime puntate che presto arriveranno anche in Italia, Carmen si ritroverà a dover fare i conti con la morte della sua amata Agustina. Un evento choc che lascerà la donna in un mare di disperazione, complice anche la scoperta del fatto che Augustina sarebbe stata uccisa per volontà di qualcuno.

Il dramma di Agustina: nuove anticipazioni Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani in arrivo nella fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agustina. Zia fedele e premurosa, la donna non fa altro che vivere per la sua Carmen, che considera come una figlia acquisita.

E, proprio per lei, non si è fatta problemi a compiere un viaggio che ha sempre considerato "troppo grande" per lei: quello in Africa per permettere a Carmen di potersi riappacificare con suo padre Francisco. Proprio per questo motivo, Agustina è apparsa "immortale" agli occhi dei telespettatori e fan della soap opera spagnola, i quali speravano che la donna fosse rimasta per sempre al fianco della sua Carmen.

Carmen disperata per la morte di Agustina: anticipazioni Un altro domani

Invece, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Un altro domani rivelano che ben presto la povera Agustina si ammalerà. Le sue condizioni di salute andranno incontro a un netto peggioramento e la donna morirà tra le braccia della sua amata figlioccia.

Carmen sarà a dir poco disperata per la scomparsa della sua amata Agustina: il suo dolore si trasformerà in rabbia nel momento in cui scoprirà che la donna non è morta per cause naturali.

Agustina non è venuta a mancare per una semplice malattia, bensì qualcuno ha posto fine alla sua esistenza: la donna, infatti, sarebbe stata avvelenata e questa scoperta choc porterà Carmen a indagare per cercare di scoprire chi si nasconde dietro la morte della sua amata "mamma acquisita".

Ancora ottimi ascolti per la nuova soap spagnola di Canale 5

Insomma i colpi di scena non mancheranno neppure nelle nuove puntate della soap Un altro domani in arrivo prossimamente nella fascia pomeridiana di Canale 5. E, intanto, gli ascolti continuano a premiare la serie spagnola che sta ottenendo ottimi risultati dal punto di vista auditel.

La media di spettatori risulta essere di oltre 1,6 milioni al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 18 e il 19%, nella fascia oraria che durante l'anno è saldamente nelle mani di Maria De Filippi con Uomini e donne.