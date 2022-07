Le anticipazioni sulle puntate di Un altro domani in onda il 21 e il 22 luglio 2022, vedranno Carmen in guerra con Patricia, tanto da arrivare a lasciare la casa del padre e trasferirsi a casa di Victor. Nel presente invece, Julia inaugurerà la bottega e alla festa sarà presente pure Sergio, il quale comunicherà a Julia di volersi fermare al paese per qualche tempo.

Julia inaugura la bottega, Carmen in guerra con Patricia: Un altro domani

Un altro domani continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nell'episodio in onda giovedì 21 luglio, Julia inaugurerà finalmente la bottega.

Alla festa sarà presente anche Sergio, il quale seguirà il consiglio di Diana e cercherà di riconquistare Julia. Negli anni Cinquanta invece, Carmen si rifiuterà di partecipare al funerale di Agustina a causa della presenza di Patricia. Tra le due donne sarà guerra, visto che Carmen avrà accusato la sua matrigna di aver assassinato la tata. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scoprirà che Patricia costringerà la domestica Sibebi ad addossarsi la colpa per la morte di Agustina.

Un altro domani del 22 luglio: Carmen va a vivere a casa di Victor

Partendo da ciò che succederà nel presente, i telespettatori di Un altro domani vedranno che Sergio ritornerà a far parte della vita di Julia. L'uomo però, continuerà con i soliti sotterfugi, visto che mentirà ancora una volta alla donna, facendole credere di essere in crisi e di volersi fermare per un po' in paese per ritrovare se stesso.

Tirso non crederà affatto alle parole dell'uomo e crederà che sia tutta una messinscena per riavvicinarsi a Julia. Il caso vuole infatti, che Sergio si sia ripresentato proprio nel momento in cui Julia si stava avvicinando a Tirso. Nel frattempo in Guinea, Carmen deciderà di lasciare la casa del padre Francisco e prima di andarsene, chiederà a Patricia di non intromettersi nella produzione dei mobili.

Carmen non saprà dove andare e sarà Victor a tenderle una mano. Pertanto, Carmen si trasferirà proprio a casa di Victor Vèlez de Guevara.

Un altro domani, anticipazioni prossime puntate

Sempre nel corso della puntata in onda il 22 luglio, nonostante le insistenze di Elena, Maria si rifiuterà di denunciare gli atti di bullismo omofobo a cui sarà sottoposta.

Dando invece uno sguardo alle puntate di Un altro domani in onda la prossima settimana, l'avvio dell’attività di Julia si rivelerà essere più difficile del previsto. Per cercare di aumentare le vendite, accetterà di girare in video promozionale durante il quale finirà in mutande. In Guinea invece, Carmen scoprirà che il padre non terrà i conti della fabbrica con l'onestà sperata. Nonostante si sia trasferita da Victor, Carmen continuerà ad occuparsi della produzione di mobili, ignara del fatto che il padre avrà stretto un patto con Ventura per farla sposare con Victor.