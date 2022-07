Le anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 luglio, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) dovrà affrontare alcuni imprevisti con l'avvio della sua attività. Frattanto Carmen soffrirà molto per la morte della sua tata e verrà a scoprire quali sono tutti i problemi che affliggono suo padre. Successivamente Julia dovrà affrontare una spiacevole situazione, poiché inizierà a circolare uno strano video, dove la giovane appare in mutande.

Un altro domani: Julia avvia la sua nuova attività

Nelle puntate di Un altro domani, trasmesse dal 25 al 29 luglio, Julia avrà alcuni problemi con l'avvio della sua attività: oltre alla mancanza di ordini, si aggiungeranno le insicurezze della ragazza sui suoi mobili. Ben presto l'atteggiamento sbadato di Julia si ripercuoterà negativamente anche sul rapporto con Tirso. Nel frattempo Carmen sarà ancora in lutto per la sua amata tata, inoltre la donna scoprirà i problemi di suo padre e della fabbrica e si ritroverà in una situazione davvero molto complicata. Nonostante le complicanze, Carmen riuscirà a farsi aiutare e consigliare dalle persone giuste. Fabrizio, invece, si ritroverà ad affrontare dei seri problemi.

Julia ai ferri corti con Tirso

Fabrizio si ritroverà in una brutta situazione: l'uomo non riuscirà a gestire né la fabbrica, né il vizio del gioco. Julia, nel presente, sarà ai ferri corti con Tirso. In seguito accadrà qualcosa di assai inaspettato, nella vita della giovane Maria Infante: un video in cui la donna compare in mutande, diventerà virale e Julia sarà disperata.

Poco dopo, però, anche grazie al video, gli ordini presso la bottega cominceranno ad arrivare senza problemi. Nel contempo Carmen porterà avanti la sua produzione di mobili e cercherà di tenere sotto controllo suo padre e Patricia. Nel passato, quest'ultima, farà una proposta a Ventura, se lui non riscuoterà il debito, allora lei e Francisco faranno in modo che Carmen sposi Victor.

Il video di Julia diventa virale

Nel presente, il video di Julia Maria Infante, diventato ormai virale, avrà un riscontro molto positivo: tra le persone che visualizzeranno il video, molte resteranno assai colpite dai mobili, per questo la bottega di Julia sarà improvvisamente piena di ordini. Intanto, presso il paese di Tirso, Elena e tutti gli altri, si attenderà come ogni anno di ricevere il titolo di "Uno dei borghi più belli d'Italia". Con l'occasione gli abitanti della cittadina si riuniranno per discutere dell'imminente visita da parte del tecnico che deciderà se rinnovare il titolo onorario.