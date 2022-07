Nuovo appuntamento con le novità su Un altro domani, la soap opera della rete Mediaset che sta facendo sognare gli Italiani. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate che saranno visibili nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 annunciano l'arrivo di alcuni problemi per Tirso Noguera interpretato dall'attore Oliver Ruano. L'uomo, infatti, vedrà il suo hotel venire chiuso a causa di un piano di Diana, che susciterà la rabbia della figlia Julia Infante. Proprio quest'ultima non ci penserà due volte a prendere le difese dell'amico.

Un altro domani anticipazioni: Diana in disaccordo con la figlia per l'apertura del mobilificio

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere a breve in prima visione tv rivelano che Julia prenderà una dura posizione nei confronti della madre per vendicare un torto subito da Tirso.

Tutto inizierà quando la protagonista riuscirà ad affittare i locali dove c'era il mobilificio della nonna Carmen, avendo avuto il permesso da Mario. L'Infante, a questo punto, sarà pronta per riaprire il negozio e per questo deciderà di dare una grande festa. A tal proposito, la donna sceglierà come location l'albergo di Tirso, in segno di ringraziamento per la sua vicinanza.

Una scelta, che però non piacerà a Diana, la quale insisterà a mettersi in contatto con un catering organizzato per il party. Alla fine, la signora cercherà di convincere la figlia, utilizzando uno stratagemma.

L'ispettore mette i sigilli all'hotel di Tirso

Nelle puntate Spagna di Un altro domani, Diana farà sparire un foglio indispensabile a Tirso per avere la certificazione.

Per questo motivo, l'ispettore non potrà fare altro che mettere i sigilli all'hotel. Nel frattempo, Noguera, Elena e Julia si chiederanno dove hanno messo il documento di così vitale importanza. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il ristoratore si ricorderà di aver visto il foglio durante un litigio con Diana. Ma Julia non crederà minimamente a questa eventualità fino a quando non ritroverà la prova regina.

Julia non invita la madre all'evento per l'apertura del suo mobilificio

La nipote di Carmen, a questo punto, affronterà nuovamente la madre, rammentandole di non essere gradita all'evento organizzato per l'apertura del mobilificio. Alla festa, non sarà presente nemmeno Sergio Cuevas, sempre più intenzionato a chiedere il divorzio da Julia.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che Dos Vidas è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita "Mediaset Play Infinity".