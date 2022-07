Un altro domani tornerà nella settimana che va dall'11 al 15 luglio con nuovi ed avvincenti episodi. Julia scoprirà di non essere la proprietaria della bottega e dopo molte ricerche verrà a sapere che il proprietario sarà Mario. L'uomo però non vorrà affittarle lo spazio per aprire la sua attività. Intanto in Guinea, Carmen sarà disperata dopo che Agustina morirà improvvisamente.

Julia e Tirso cercano di capire chi è il proprietario della bottega

Un altro domani continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nel corso delle puntate in onda sino al 15 luglio, Julia non potrà ancora aprire la sua attività visto che scoprirà di non essere la proprietaria della rimessa dove ha sede la bottega.

Pertanto, con l'aiuto di Tirso, cercherà di risalire al proprietario. I due chiederanno ad alcuni degli abitanti più anziani del paese, ma nessuno saprà dare loro delle risposte. Julia nonostante tutto, sarà fermamente decisa a trovare il proprietario del locale della sua futura bottega e ottenere così la licenza commerciale per aprirla.

In Un altro domani, Agustina muore: non per cause naturali

In Guinea intanto, mentre Carmen sarà presa con la produzione dei mobili, Agustina si ammalerà. Alla donna verrà diagnosticata una leggera polmonite, che potrà essere curata con dei farmaci e tanto riposo. Kiros invece, sarà arrabbiato perché qualcuno sta boicottando i suoi lavori. Patricia invece, sarà preoccupata per Angel, visto che il figlio tornerà a casa ubriaco ogni sera.

Ceren si prenderà cura di Agustina ma improvvisamente l'anziana donna avrà un malore e morirà proprio tra le braccia di Carmen. La figlia di Francisco sarà disperata e non riuscirà a farsene una ragione. Deciderà di accompagnare il feretro in Spagna ma, poco prima della partenza, il dottore le darà una notizia sconvolgente.

Agustina non è morta per cause naturali.

Julia scopre che è Mario il proprietario della bottega: spoiler Un altro domani

In attesa di scoprire chi ha ucciso Agustina, in Un altro domani, ci sarà un altro mistero da risolvere. Quello legato alla proprietà della futura bottega di Julia. Le ricerche saranno più difficili del previsto.

Nel frattempo, la madre di Julia farà indagini su Tirso, convinta che l'albergatore stia nascondendo qualcosa. Ed in effetti scoprirà che Tirso ha un segreto. Finalmente Julia scoprirà che è Mario il proprietario della sua futura bottega. L'uomo, però, si rifiuterà di affittare i locali a Julia, visto che non sopporterà la gente di città. Questo suo rifiuto, provocherà l'ira di Tirso, Elena e di tutti i dipendenti della nuova attività. Mario cambierà idea e permetterà a, Julia di aprire il suo mobilificio? Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi episodi di Un altro domani, in onda dall'11 al 15 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5.