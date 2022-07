Le nuove puntate di Un altro domani in onda nel corso del mese di luglio, vedranno Angel soffrire per amore. Il giovane avrà il cuore a pezzi dopo che Ines lo lascerà improvvisamente. La moglie di Ventura quindi, rinuncerà a fuggire con il suo amante per amore del figlio Victor, che avrà bisogno del sostegno della madre per superare la crisi in cui sarà sprofondato a causa di Carmen

Ines e Angel vogliono fuggire: anticipazioni Un altro domani

La soap Tv iberica che sta appassionando i telespettatori di Canale 5, continuerà a regalare colpi di scena anche nelle prossime puntate.

In particolare, le vicende ruoteranno intorno alla relazione clandestina tra Angel Godoy e Ines Acevedo, la moglie di Ventura. I due amanti cominceranno ad essere seriamente preoccupati di venire scoperti dal ricco e potente Ventura e saranno certi che se ciò avvenisse, l'uomo li farebbe fuori. Per questo Ines e Angel progetteranno di fuggire insieme. I due amanti si accorderanno per lasciare la colonia il prima possibile. Tutto dovrà avvenire il venerdì successivo ma un imprevisto sarà destinato a rovinare i loro piani.

Ines decide di stare accanto a Victor e tronca con Angel

In Un altro domani, Ines rimarrà colpita da un dialogo con il figlio Victor. Il giovane infatti, rivelerà alla madre dell'interesse che sta cominciando a nutrire per Carmen Villanueva e le confesserà in lacrime di aver timore di diventare un uomo senza cuore come il padre Ventura.

Victor sarà sull"orlo di una crisi di nervi e questo colpirà nel profondo Ines, visto che il figlio le chiederà di rimanergli accanto. Ines avrà il cuore a pezzi e capirà che il suo posto è accanto al figlio. Pertanto, la donna deciderà di troncare bruscamente la relazione extraconiugale con Angel. Ines non si presenterà all'appuntamento per fuggire.

Un Altro Domani: Angel ha il cuore a pezzi e si licenzia

In Un altro domani, Ines deciderà di rimanere a Rio Muni per aiutare il figlio Victor. La moglie di Ventura mentirà ad Angel dicendogli di aver rinunciato a fuggire con lui perché non lo ha mai amato. Nel corso dei nuovi episodi in onda su Canale 5, Angel sarà disperato e avrà il cuore in mille pezzi.

Il figlio di Patricia prenderà poi una drastica decisione e deciderà di licenziarsi. Lascerà quindi il posto da contabile per Ventura e lo farà per non dover incontrare ogni giorno Ines. Patricia cercherà di far cambiare idea al figlio ma senza successo. Angel quindi si licenzierà e dirà a Ventura di volersi concentrare sugli studi. Resta da capire se il ricco possidente crederà alle parole del giovane o se alla fine scoprirà la verità sulla sua tresca con la moglie. Per scoprire cosa succederà ai protagonisti di Un altro domani, non resta che seguire gli appuntamenti con la soap tv iberica in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.