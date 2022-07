Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 luglio 2022, rivelano che ci sarà spazio per le vicende della coppia Raffaele-Ornella.

I due si ritroveranno alle strette, dal momento in cui la donna riuscirà a scoprire tutta la verità sul legame che c'è tra suo marito ed Elvira.

Spazio anche alle novità legate a Nunzio: il ragazzo si preparerà ad affrontare la fuga insieme a Chiara, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 22 luglio 2022, rivelano che Raffaele si ritroverà a dover affrontare una profonda crisi con sua moglie Ornella.

Il motivo? La donna scoprirà quello che c'è stato tra suo marito ed Elvira. Ornella, quindi, smaschererà Raffaele scoprendo che con Elvira c'era stato un rapporto "speciale", dato che il portiere di Palazzo Palladini, quando si ritrovò a fare i conti con le minacce dei camorristi, decise di confidarsi prima con lei piuttosto che con sua moglie.

Di conseguenza, la verità sul legame tra i due finirà per mettere Raffaele e Ornella in crisi: i due riusciranno a superare questo "momento no" oppure arriveranno ad una clamorosa rottura?

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 22 luglio 2022 rivelano che il ragazzo metterà alle strette Franco, perché vuole che riesca a procurargli al più presto quei documenti falsi di cui necessita per poter scappare via.

I due, però, faranno credere ai loro amici di essere in procinto di partire per un breve viaggio di piacere, ma questa non è la realtà dei fatti.

La verità, però, verrà scoperta da Katia: la mamma di Nunzio, infatti, proverà in tutti i modi ad ostacolare il piano di suo figlio, consapevole del fatto che rischia di mettersi seriamente nei guai.

Di conseguenza, Katia tenterà il tutto per tutto con un disperato appello rivolto anche a Chiara, pregandola di far ragionare Nunzio e di fargli così cambiare idea in merito a questo piano che potrebbe avere delle amare conseguenze per entrambi.

Quale sarà, a questo punto, la scelta finale di Nunzio?

Seguirà il consiglio di sua madre oppure farà di testa sua e porterà a termine la sua fuga con Chiara? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 18 al 22 luglio, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto e Marina: dopo essere rientrati in città, Ferri dimostrerà di voler vivere serenamente la sua relazione con la donna.

Roberto, quindi, uscirà allo scoperto con Marina, incurante del fatto che questa relazione possa scatenare la rabbia e l'ira di Lara, in dolce attesa di un bebè proprio dallo stesso Ferri.