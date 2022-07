L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 25 al 29 luglio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap rivelano che, per Chiara e Nunzio arriverà il momento della fatidica partenza.

Intanto il clima tra Raffaele e Ornella continuerà a non essere dei migliori: la donna non nasconderà le sue incertezze nei confronti del marito, dopo aver scoperto la vera natura del suo legame "speciale" con Elvira, portato avanti alle sue spalle.

Chiara parte da sola senza Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 25-29 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 25-29 luglio 2022 rivelano che per Chiara e Nunzio arriverà il momento dell'attesa partenza.

Dopo aver lottato e combattuto contro tutto e tutti, i due si prepareranno a lasciare insieme Napoli per iniziare un nuovo percorso di vita insieme.

Ma le sorprese non mancheranno e, gli spoiler delle prossime puntate di questa settimana della soap opera di Rai 3, rivelano che alla fine Chiara partirà in solitaria.

Una scelta sofferta che, tuttavia, finirà per cancellare definitivamente i progetti di vita di Nunzio. Un duro colpo anche per Franco che, dopo la partenza di Chiara si ritroverà a fare i conti con un senso di colpa che renderà tutto difficile.

Nunzio disperato per la partenza di Chiara in solitaria

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 29 luglio 2022 rivelano che Nunzio apparirà a dir poco disperato per la partenza improvvisa di Chiara, che ha scelto di andare via da sola.

Il ragazzo non si rassegnerà a questa partenza e cercherà in tutti i modi di mettersi in contatto con lei ma senza avere risultati positivi.

Tutto questo non farà altro che acuire ancora di più il senso di colpa di Franco: è stato lui ad aver visto Chiara, da sola, in aeroporto mentre prendeva l'aereo che l'avrebbe portata via da Napoli. Franco, però, non ha detto nulla a Nunzio.

Ornella sempre in crisi con Raffaele: anticipazioni Upas al 29 luglio 2022

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che tra Fabrizio e Roberto ci sarà un incontro che finirà per destare non pochi sospetti in Marina.

Per quale motivo i due si sono incontrati e visti?

Occhi puntati anche sul rapporto tra Raffaele e Ornella: le anticipazioni fino al 29 luglio 2022 rivelano che il portiere di Palazzo Palladini proverà in tutti i modi a riconquistare la fiducia di sua moglie, dopo che ha scoperto la verità sul rapporto tra lei ed Elvira.

Peccato, però, che la reazione di Ornella continuerà a non essere delle migliori: la donna non riesce a fidarsi pienamente di Raffaele e nonostante faccia del suo meglio per cercare di tenere a bada le tensioni, la dottoressa mostrerà segnali di assoluta incertezza.

Insomma, Ornella non se la sentirà di mettere una pietra sopra a quello che c'è stato tra Raffaele ed Elvira, motivo per il quale potrebbe arrivare a mettere in discussione il suo matrimonio con il portiere.