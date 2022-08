Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole 2022/2023? Le anticipazioni rivelano che la soap opera sarà costantemente in onda per tutta la durata della prossima stagione televisiva e non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

Proprio dal set della soap, dove si stanno girando le nuove puntate in onda prossimamente in tv, arrivano un po' di retroscena e anticipazioni su quello che succederà.

Spazio in primis al ritorno in scena della giovane Chiara Petrone che, dopo la sua fuga da Napoli, rimetterà piede in città e tornerà così dal suo amato Nunzio.

Confermato l'appuntamento con Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la soap è confermata nella fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:20 circa, per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023.

Scongiurate, quindi, le voci legate a una possibile cancellazione della soap, così come quelle riguardanti un cambio palinsesto, il possibile passaggio su Rai 2 o nella fascia del primo pomeriggio della terza rete Rai.

La soap ambientata a Palazzo Palladini, ormai diventata un vero "fiore all'occhiello" della programmazione di Rai 3, proseguirà nella sua consueta e storica fascia oraria, senza alcun tipo di interruzione o cambiamento.

Il ritorno di Chiara: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Ma quali saranno i colpi di scena e le sorprese delle nuove puntate di Un posto al sole 2022/2023? Le prime anticipazioni sulla soap opera rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Chiara Petrone.

La ragazza aveva progettato la sua fuga assieme a Nunzio, pronti a lasciare per sempre Napoli per sfuggire a quel processo che avrebbe messo Chiara nei guai.

Tuttavia, il giorno della partenza, la ragazza ha scelto di scappare via da sola senza il suo amato Nunzio. Un duro colpo per il ragazzo, che non ha alcuna intenzione di arrendersi all'idea di poter perdere la sua amata per sempre.

Sta di fatto che, nelle nuove puntate della soap opera, ci sarà il tanto atteso ritorno in scena di Chiara.

Franco e Marina si abbracciano: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni che arrivano dal set confermano la presenza dell'attrice Alessandra Masi, la quale è tornata a girare le scene della soap e compare anche un Tribunale, sinonimo del fatto che Chiara potrebbe prendersi le sue responsabilità.

Ma non è finita qui, perché a destare grande attenzione è anche un altro scatto che arriva dal set e che ritrae Marina e Franco in teneri atteggiamenti.

Un indizio sulle nuove puntate di Un posto al sole che non è passato inosservato tra i fan, curiosi di scoprire cosa succederà tra i due e il perché di questo abbraccio così caloroso che potrebbe nascondere nuove alleanze.