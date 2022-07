Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, ci saranno importanti novità per alcuni dei protagonisti della soap partenopea. La partenza imminente di Nunzio e Chiara faranno salire l'ansia e la preoccupazione in Angela, Franco e Katia. Guido, invece, tenterà in ogni modo di non fare intromettere Mariella nei conflitti fra Espedito e Samuel. Nel frattempo Manuela scoprirà qualcosa su Micaela e resterà turbata.

Un posto al sole, anticipazioni al 29/7: Angela si preoccupa per Nunzio e Chiara

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Nunzio si è lasciato convincere da Chiara ed ha accettato la proposta di fuggire all’estero. La giovane Petrone, a breve, dovrebbe andare in carcere a causa dell’incidente in cui è morto suo padre e per non finire dietro le sbarre ha spinto il suo fidanzato ad assecondarla, scappando lontano dall’Italia. Di fronte alla fuga imminente dei due fidanzati, Angela inizierà a preoccuparsi per le sorti del figlio di suo marito. In particolar modo le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, che andranno in onda in televisione fino al 29 luglio, rivelano che oltre a Poggi, anche Katia e Franco saranno in ansia per Nunzio e Chiara.

Le indiscrezioni trapelate in rete, inoltre, rivelano che la partenza dei due giovani potrebbe saltare per un motivo ignoto.

Un posto al sole, trame al 29/7: Guido dissuade Mariella e Speranza

Nel frattempo, durante gli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, ci saranno anche novità nelle vicende che riguardano la famiglia Del Bue.

In particolar modo Guido continuerà a tentare di fare capire a sua moglie di evitare di intromettersi in faccende che non la riguardano. Come già successo in precedenza, infatti, il vigile chiederà a Mariella di non occuparsi di volere fare da paciere nel rapporto fra Espedito e Samuel. Nelle recenti puntate della soap partenopea, il fidanzato di Speranza e suo padre hanno avuto discussioni per via di alcune frasi pronunciate dal cuoco del Caffè Vulcano.

I malumori fra suocero e genero continueranno a esserci e, pertanto, sia Mariella che sua nipote tenteranno di fare trovare un punto di incontro ai due uomini. Guido, invece, proverà a dissuadere sua moglie e Speranza dai loro piani. Al momento, però, non è chiaro se Del Bue riuscirà a evitare che la consorte metta lo zampino in questioni che non la riguardano e se Espedito riuscirà ad accettare Samuel come fidanzato di sua figlia.

Un posto al sole, puntate al 29/7: Manuela scopre i piani di Micaela

Nel frattempo, durante le puntate della soap partenopea che andranno in onda in televisione fino al 29 luglio, ci sarà un colpo di scena che riguarderà le gemelle Cirillo. Le anticipazioni rivelano che Manuela scoprirà i piani di sua sorella, grazie alla lettura di alcuni messaggi sul cellulare.

L’ex fidanzata di Niko, infatti, troverà qualcosa sul telefono di Micaela che la farà preoccupare. In particolar modo sarà in pena per una persona che le sta a cuore. Al momento non è chiaro quali siano i piani di Micaela, ma è ipotizzabile che, come già manifestato nei recenti episodi, la gemella Cirillo possa volere portare all’estero suo figlio e pertanto Manuela sarà in pena, oltre che per suo nipote, anche per il suo ex compagno.