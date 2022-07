In queste ore Ilenia Lazzarin ha pubblicato sul suo profilo Instagram due stories in cui rivela alcuni interessanti retroscena sulle prossime puntate. L'attrice ama stuzzicare i suoi followers, ma nelle sue dichiarazioni c'è sempre un fondo di verità. Proprio un mese fa, l'attrice aveva parlato di un colpo di scena incredibile che potrebbe coincidere col blitz anticamorra di Eugenio e con la possibile morte di un personaggio. Adesso però l'attrice che dà il volto a Viola ha parlato di scene tostissime ai limiti dell'horror e dell'erotico, ma ci sarà da crederle?

A seguire verrà analizzato il contenuto dei due video pubblicati.

Ilenia Lazzarin sul set in accappatoio

Le stories di Ilenia Lazzarin hanno rappresentato spesso un'interessante fonte di spoiler. L'attrice infatti ama dare piccole anticipazioni senza però mai sbilanciarsi più di tanto. Per capire il peso che hanno le sue affermazioni basti pensare che una sua risposta a un fan aveva portato diversi siti ad annunciare, erroneamente, la morte di Raffaele.

Ilenia ama agitare le acque e risulta probabile che anche stavolta le sue affermazioni potranno avere un forte risalto mediatico negli ambienti di Upas. Nelle ultime stories, l'attrice si è presentata avvolta in un accappatoio giallo rivelando: ''Sono sul set di Un posto al sole e sono nuda''.

L'attrice che interpreta Viola: 'Scene hot... horror'

Ilenia Lazzarin, visibilmente divertita, ha poi aggiunto che ci sarebbero state alcune scene molto toste. L'attrice ha però ribadito più volte di non poter svelare nulla anche se risultava palese che fosse in casa Del Bue. Difficile pensare che tale location potesse però essere legata realmente a lei.

Più facile che stesse lì di passaggio, Ilenia in seguito ha aggiunto che ci sarebbero state scene hot salvo poi correggere la sua affermazione in horror. In entrambi i casi si tratta di una tipologia di sequenze non propriamente affini alla narrazione di Un posto al sole, ciò nonostante risulta più che probabile che ci saranno alcuni colpi di scena in estate.

Un posto al sole e i possibili colpi di scena

Ilenia ha detto pochissimo, ma si possono comunque analizzare le puntate attuali e le future indiscrezioni per capire cosa potrebbe accadere. A breve, Mariano Tregara verrà aggredito; l'uomo resterà ferito gravemente e in seguito potrebbe persino morire. Tale evento avrà un forte impatto su Eugenio che però deciderà di portare avanti la sua lotta contro la camorra. Presto infatti ci sarà un mega blitz e anche qui qualche personaggio potrebbe essere in pericolo anche se risultano più a rischio i "cattivi". In ogni caso tutta la famiglia Giordano/Bruni sarà in pericolo.

Per finire restando in un ambito molto vicino a Viola, si è potuto notare nelle ultime puntate un certo disagio tra Eugenio e Susanna.

Resta da capire se tra i due ci sarà ancora qualcosa di irrisolto e come verrà portata avanti questa situazione. Non è da escludere infatti che si possa tornare sulla loro attrazione che aveva infiammato le puntate estive del 2020.