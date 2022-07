C'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende di Un posto al sole e, in particolar modo, quello che accadrà alla famiglia Bruni e Giordano. Nella giornata di lunedì 4 luglio, Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola, ha condiviso con i suoi follower su Instagram, un video durante un momento di pausa sul set della soap partenopea. In particolar modo, l'attrice della moglie di Eugenio ha anticipato di dover girare scene tostissime e di non avere vestiti sotto l'accappatoio.

Un posto al sole, l'attrice di Viola gira scene senza abiti: le parole di Ilenia Lazzarin

Gli attori di Un posto al sole non possono mai fornire anticipazioni riguardo alle scene che girano. A tal proposito, gli interpreti della soap partenopea sono sempre attenti a non fornire troppe informazioni ai propri fan su Instagram. Nel pomeriggio di lunedì 4 luglio, Ilenia Lazzarin, che presta il volto a Viola Bruni, ha annunciato ai suoi follower sui social di essere sul set e di essere pronta a girare scene particolari. In particolar modo, l'attrice ha rivelato di dovere girare scene senza abiti, rivelando: ''Sono sul set di Un posto al sole e sono nuda''.

Un posto al sole, anticipazioni: Ilenia Lazzarin gira scene tostissime

Ilenia Lazzarin ha poi continuato il discorso, affermando: ''Ci sono scene tostissime''. In seguito, poi, l'attrice ha giocato con la sua espressione, lasciando intendere che, probabilmente, dovrà girare scene passionali. Al momento, però, non è chiaro né se sia effettivamente così, né con chi sarà impegnata sul set, se con Paolo Romano, che interpreta il ruolo di suo marito Eugenio, oppure con altri personaggi della soap partenopea.

L'interprete di Viola Bruni ha anche dichiarato che non avrebbe potuto fornire ulteriori dettagli, aggiungendo: ''Non si possono dire e fare sapere''.

Un posto al sole, l'interprete di Viola gira scene senza abiti e potrebbe essere a casa Del Bue

Un dettaglio, però, non è sfuggito, perché nelle inquadrature fatte dall'attrice ha mostrato alcuni particolari che hanno fatto capire in che abitazione di Palazzo Palladini si trovasse.

In particolar modo, Ilenia Lazzarin ha inquadrato la parete dietro di lei, facendo vedere dei quadri al muro, con raffigurati i volti di Guido, Mariella, Vittorio e Lollo. Pertanto, è ipotizzabile che Viola si troverà a dovere girare le scene senza abiti a casa Del Bue. Purtroppo, però, Ilenia non ha potuto rivelare altro e, infatti, ha aggiunto: ''Questa è casa di, no, non posso farvi vedere niente, perché c'è il rischio di anticipazioni''. Le riprese di Un posto al sole, generalmente, riguardano puntate che andranno in onda dopo circa sei settimane, pertanto, non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire che scene tostissime avrà girato l'attrice nel pomeriggio del 4 luglio.