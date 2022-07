Peppe Zarbo, che nel daily drama partenopeo, interpreta Franco Boschi ha da poco postato sul suo profilo ufficiale Instagram tre scatti che hanno mandato in visibilio i fan. Nelle foto si vedono lui e Nina Soldano (ndr, Marina Giordano) nei panni delle loro controparti in Upas, scambiarsi alcuni teneri abbracci e guardarsi languidamente.

Va detto che l'attore siciliano non è molto attivo sui social, questo post però ha fatto subito il pieno di like. Fatta questa premessa è davvero possibile che tali immagini abbiano spoilerato un futuro legame tra Franco e Marina?

A seguire verranno esaminate le foto e le trame che vedranno tali personaggi impegnati in futuro per capirne di più.

Franco e Marina sembrano molto intimi

Nella prima foto postata da Peppe Zarbo si vedono Franco e Marina abbracciarsi teneramente, in un secondo scatto i due si guardano molto intensamente, infine nell'ultima immagine la "coppia" si fissa ma l'imprenditrice Giordano accenna un sorriso. Il post è accompagnato da un semplice testo che cita: "Qui “gatta”ci cova…." a cui Nina Soldano ha risposto con una risata, ma cosa significa tutto ciò?

Analizzando le trame e i profili personaggi risulta davvero folle anche solo ipotizzare un legame sentimentale tra loro, ciò però non esclude che i due potranno essere protagonisti di qualche vicenda che li porterà ad interagire.

La presenza di Peppe e Nina sullo stesso set suggerisce che fossero lì per girare qualche scena assieme, anche se non c'è nessuna certezza a riguardo. Resta quindi da capire se tali personaggi si siano fatti una foto per scherzare coi fan o se davvero, come è accaduto tra Franco e Roberto, due protagonisti così diversi saranno coinvolti in qualche storyline assieme.

Il futuro di Chiara

Attualmente l'unica trama che potrebbe legare i due è quella di Nunzio e Chiara. Marina infatti ha preso la ragazza sotto la sua ala protettiva, quanto a Boschi lui risulta attualmente già molto addentro a questo storyline. Se comunque i due dovessero davvero interagire per questo motivo non accadrà in tempi brevissimi.

Marina infatti risulterà molto impegnata a tenere a bada Lara. Le anticipazioni suggeriscono che la donna le verserà dei soldi per farla sparire dalle vite sua e di Roberto inconsapevole del fatto che così facendo la aiuterà a portare avanti il sui piano.

Quanto a Franco, l'uomo sarà molto impegnato a sostenere suo figlio, che verrà travolto dalla disperazione in seguito alla partenza di Chiara.

I commenti e le teorie dei fan

I fan sono impazziti davanti a questi scatti e sono quindi partite le più svariate teorie. C'è chi ipotizza un amore tra i due e mette in allarme Angela o chi, restando coi piedi più per terra, pensa che Marina possa ingaggiare l'uomo per indagare su Lara.

Al momento risulta impossibile fare teorie valide, anche perché lo scatto potrebbe non necessariamente rivelare qualche scena futura. La sensazione però è che qualcosa finirà per fare incrociare le strade tra questi due personaggi, anche se resta da capire cosa.