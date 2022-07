La posizione di Lara è in bilico nelle puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Rai 3 a luglio si concentrano proprio su di lei e sul piano per portare avanti la gravidanza. Quali saranno le conseguenze della sua bugia? E soprattutto, riuscirà a mantenere la calma e non fare passi falsi?

Silvana ha osato alzare la testa e indagare sul conto di Lara, dopo aver notato che le lenzuola del letto matrimoniale erano sparite. Ha commesso lo sbaglio di frugare nel suo armadio, essendo colta con le mani nella marmellata proprio da Lara, che non aspettava altro per gettare una cattiva luce sulla domestica.

E così ha fatto.

Senza alcuno scrupolo, Lara ha nascosto un prezioso anello nel portafogli di Silvana, costretta a vuotare la borsa davanti a lei e Roberto e rimanendo interdetta davanti al gioiello. La perfida Martinelli ha rincarato la dose, dicendo a Ferri di averla vista rovistare tra le sue cose.

A quel punto, Roberto non ha potuto fare altro che licenziarla, sebbene a malincuore. Ma Silvana non si arrenderà e sarà decisa a dimostrare la sua innocenza. A tal proposito, l'attrice che la interpreta, Anna D'Agostino, ha svelato che sta girando scene importanti. Ma c'è di più: dalle anticipazioni di Un Posto al sole sappiamo che Marina presto tornerà da Procida e potrebbe essere la chiave di volta.

Un Posto al sole, Lara Martinelli verrà scoperta?

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Lara sarà sempre più stanca. La pressione sarà tanta, specie dopo il rientro di Roberto e Marina da Procida, che segna la loro ritrovata unione. Una notizia che le farà davvero male e che manderà all'aria i suoi piani per avere tutte le attenzioni di Ferri.

Nel frattempo, pare che Silvana non lasci perdere ciò che le ha fatto l'odiata Martinelli e che chieda aiuto per trovare un modo per dimostrare la sua innocenza, riprendendo il posto che le spetta.

Marina e Roberto davanti alla vendetta di Lara, spoiler Upas

Non dimentichiamo che Lara sta camminando sul filo del rasoio e anche il più piccolo passo falso le può costare molto caro.

Il rientro di Marina a Napoli sarà per lei un incubo, visto che la bella Giordano non lascerà perdere la questione, decisa a scoprire cosa sta realmente accadendo.

Lara sta usando una pancia finta per far credere di essere incinta, ma cosa succederebbe se qualcuno la trovasse? Per lei sarebbe la fine. Marina potrebbe smascherare Lara proprio in questo modo e non osiamo immaginare la reazione di Roberto che, come prima cosa, la caccerebbe immediatamente di casa.

E ovviamente, se Lara verrebbe scoperta, anche Silvana tornerebbe al servizio di Roberto, riprendendo la sua vita e il suo amato lavoro.