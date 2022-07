Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 4 all'8 agosto accadranno diverse novità. Marina e Roberto finalmente si decideranno a vivere il loro amore alla luce del sole, ma ci saranno delle situazioni da affrontare. Non solo i due incontreranno una persona che conoscono da tempo, ma Lara incontrerà difficoltà economiche e farà un accordo con Giordano. Nunzio non digerirà la fuga di Chiara e continuerà ad essere sulle sue tracce. Mentre Speranza partirà per una missione che riguarderà il caseificio di famiglia, Ornella avrà una crisi personale.

Riccardo non accetterà bene il rifiuto di Rossella, quest'ultima riceverà una lettera struggente da parte di Corrado che la porterà a maturare delle importanti considerazioni.

Anticipazioni Un posto al sole 4-8 agosto 2022: Ornella in crisi personale

Raffaele non vorrà rinunciare a sua moglie per questo motivo si darà da fare per ricucire la distanza venutasi a creare tra loro. Sarà così che il portiere di Palazzo Palladini organizzerà una romantica cenetta, ma il suo tentativo andrà a vuoto visto che per Ornella, ciò che ha fatto suo marito con Elvira, sarà alquanto dura da digerire. Giulia porterà il suo cagnolino al parco e incontrerà nuovamente mastro Peppe. Quest'ultimo cercherà di essere gentile nei suoi confronti, ma la donna sembrerà determinata a tenerlo a debita distanza.

Micaela proporrà a Niko di fare ritorno a Maratea da suo figlio Jimmy e il giovane avvocato accetterà di buon grado di raggiungere la sua famiglia. La crisi che ha colpito Raffaele e sua moglie finirà per trasformarsi in una crisi personale per la dottoressa Bruni, che non sembra voler ristabilire l'equilibrio con il marito.

Spoiler Upas, Marina e Roberto incontrano una vecchia conoscenza

Problemi anche tra Marina Giordano e Roberto Ferri. Mentre i due assaporeranno il tempo insieme facendo la prima apparizione di coppia in pubblico, Lara non vorrà saperne di rinunciare all'uomo che ama e porterà avanti i suoi loschi intrecci. Peccato, per Lara qualcosa finirà per ostacolare le sue trame.

Durante un'uscita insieme, Marina e Roberto incontreranno una loro vecchia conoscenza. Intanto Lara avrà dei problemi di denaro e per tale ragione compirà un azzardo. Riccardo farà non poca fatica ad accettare il rifiuto di Rossella circa la sua proposta di convivenza. Nel frattempo la giovane Graziani apprenderà una notizia spiacevole.

Serena scopre le gemelle, la lettera di Corrado a Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Serena verrà a conoscenza del segreto di Micaela e Manuela e sarà combattuta sul da farsi. Anche Marina avrà i suoi tormenti visto che riceverà una certa proposta da parte di Lara. Roberto Ferri, invece, non sarà al corrente di ciò che sta accadendo alle sue spalle.

Rossella riceverà la lettera di Corrado e rifletterà sull'importanza della vita e di come vada vissuta pienamente. Guido e Mariella correranno in soccorso di Speranza, la quale, assieme al fratello Castrese, vorrà vederci a fondo sulle condizioni di salute delle bufale utilizzate nel caseificio della sua famiglia. Scoprirà qualcosa di compromettente per Espedito? Saranno prelevati dei campioni di sangue da questi animali mentre Guido e sua moglie cercheranno di distrarre Espedito.

Chiara è ormai andata via da tempo, ma Nunzio non sembrerà volersi riprendere. Il figlio di Franco sarà sulle sue tracce e si mostrerà pronto a qualsiasi cosa pur di ritrovarla. Lara si preparerà ad uscire di scena dalla vita di Roberto e Marina ma ci saranno delle conseguenze?