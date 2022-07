Il cast di Un posto al sole va ad arricchirsi con un nuovo misterioso personaggio femminile. Nelle prossime puntate sarebbe previsto l'ingresso dell'attrice Chiara Mastalli, che vanta un notevole curriculum sia nel cinema che nelle fiction tv.

Al momento non sono stati forniti molti dettagli sul suo personaggio, ma sono stati svelati due interessanti indizi. A quanto pare Chiara Mastalli, se fosse confermata la sua presenza nella soap, potrebbe avere un ruolo molto intrigante in una delle storyline principali. Questo non dice moltissimo, ma a seguire verranno analizzati diversi scenari per provare a capire dove potrebbe collocarsi questa new entry.

Lara cerca alleati per portare avanti il suo piano

Attualmente Lara (Chiara Conti) sta cercando una nuova domestica che sostituisca Silvana, di conseguenza c'è un posto libero in quel ruolo. Va fatta però una considerazione, Martinelli sceglierebbe davvero una donna così avvenente come governante? Ovviamente tutto cambierebbe se si trattasse di un'alleata di Lara.

Lasciando un attimo da parte la questione domestica, questa donna potrebbe essere anche coinvolta nel tentativo di Lara di procurarsi un neonato per portare avanti la sua messinscena. In che ruolo però non c'è dato ancora saperlo. Si tratta di ipotesi possibili, ma ci sono anche altri interessanti scenari da considerare.

Da Michele Saviani a Eugenio Nicotera: dove potrebbe collocarsi il nuovo personaggio

In queste ore è venuta fuori la notizia che presto Michele dovrebbe incontrare un nuovo amore. Il nuovo personaggio interpretato da Chiara Mastalli avrebbe in effetti tutte le carte in regola per interpretare una nuova fiamma del giornalista.

Andando ad analizzare le storyline principali, resta ancora quella di Nicotera. Chiara Mastalli potrebbe interpretare un magistrato o magari un agente di polizia incaricato di indagare. Si tratta ovviamente solo di teorie, al momento non c'è nulla di certo e qualsiasi scenario potrebbe essere quello giusto. A questo punto non resta che attendere i prossimi giorni, per cercare di scoprire qualche dettaglio in più.

La carriera di Chiara Mastalli

L'attrice romana classe '84 ha partecipato a numerose produzioni televisive di successo tra cui Distretto di Polizia, Il maresciallo Rocca, Codice rosso, Un caso di coscienza, R.I.S., Il restauratore e L’allieva. Nel cinema, invece, ha partecipato a diverse pellicole tra cui alcuni film cult come Ricordati di me, e Notte prima degli esami.

Si tratta di un nuovo ingresso di grande qualità quindi, che porterà di sicuro grandi benefici al daily drama partenopeo in termini qualitativi. Resta solo da capire che ruolo andrà a ricoprire l'attrice.