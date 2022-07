La vicenda legata alla partenza di Chiara e Nunzio sarà al centro delle trame di Un posto al sole inerenti le puntate in onda dal 25 al 29 luglio e vedrà coinvolto Franco Boschi. Quest'ultimo, stando alle anticipazioni si sentirà molto in colpa nei confronti del figlio quando i suoi piani andranno a monte. Nel frattempo, Raffaele cercherà di ridurre la distanza con Ornella, ma lei nutrirà dei dubbi sul loro matrimonio mentre Micaela potrebbe deludere nuovamente il piccolo Jimmy.

Un posto al sole, trame 25-29 luglio: Franco deve gestire il senso di colpa

Chiara e Nunzio si prepareranno a partire per rifarsi una vita lontano dall'Italia e Franco, Angela e Katia saranno molto preoccupati. Tuttavia, le cose potrebbero andare in modo diverso rispetto a come avevano pianificato i due giovani. Chiara, infatti, negli episodi Un posto al sole in onda dal 25 al 29 luglio, deciderà di partire da sola cancellando i progetti di vita con Nunzio e Franco si ritroverà a dover fare i conti con un terribile senso di colpa nei confronti di suo figlio.

Nel frattempo, Manuela leggerà i messaggi sul cellulare di Micaela e chiederà alla sorella che intenzioni abbia, in quanto, temerà che le sue azioni possano far soffrire qualcuno a cui vuole molto bene.

Intanto, Speranza e Mariella decideranno di provare a ricucire il rapporto tra Espedito e Samuel, ma Guido cercherà di farle desistere dal loro proposito, ma non ci riuscirà. Poco dopo, si recheranno al caseificio di famiglia per passare una giornata insieme, ma qui, i pregiudizi di Espedito nei confronti di sua figlia, riemergeranno prepotentemente.

Upas, puntate 25-29 luglio: Manuela cerca di proteggere Jimmy

Raffaele farà di tutto per ridurre la distanza che si è interposta tra lui ed Ornella da quando lei ha scoperto che si è confidato prima con Elvira, ma i suoi tentativi andranno tutti a vuoto, in quanto, la dottoressa Bruni inizierà ad avere dei dubbi sulla loro unione coniugale.

Nel frattempo, Manuela cercherà di far cambiare idea a Micaela circa il suo proposito di partire in compagnia di un fotografo olandese che ha conosciuto da poco e nel tentativo di proteggere Jimmy, il quale potrebbe soffrire nuovamente a causa della scelleratezza della madre, prenderà una decisione azzardata.

Intanto, Nunzio non riuscirà a mettersi l'anima in pace e proverà a contattare Chiara. Franco, a quel punto, sarà divorato dai sensi di colpa nei suoi confronti per non avergli riferito di averla vista prima della partenza.

Più tardi, Speranza sarà arrabbiatissima con Samuel e lo accuserà di non averle dato il giusto supporto contro suo padre il giorno in cui sono andati al caseificio di famiglia.

Poco dopo, Marina incontrerà Fabrizio e comincerà a dubitare del suo rapporto con Roberto mentre Lara continuerà a tessere la sua trama per tenere Ferri legato a sé.

Manuela sarà determinata a non far soffrire Jimmy e per tale motivo, deciderà di interpretare il ruolo di sua sorella Micaela e partirà per le vacanze insieme a Filippo, Serena e i bambini.

Nel frattempo, Mariella spingerà Speranza a scusarsi con Samuel, ma lei nutrirà ancora dei dubbi su di lui a causa del suo atteggiamento.

Un posto al sole: trama speciale per festeggiare le 6000 puntate

Un posto al sole raggiungerà il traguardo delle 6000 puntate e per l'occasione ci sarà un episodio speciale in cui verrà coinvolto un "personaggio" solitamente non al centro delle vicende di Palazzo Palladini, che darà voce a tutti i suoi pensieri più nascosti.

Il personaggio in questione si divertirà a parlare di tutto il vicinato, finendo per fare un bilancio delle storie andate in onda in queste 6000 puntate della serie di Rai 3. Il particolare racconto si concluderà con un incontro/scontro tra Giulia ed un personaggio conosciuto da tutti gli abitanti del palazzo.