Ne accadranno di cotte e di crude nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 18 al 22 luglio. Dopo aver saputo delle minacce rivolte dalla camorra a suo suocero, Eugenio organizzerà un'operazione di polizia volta a sgominare per sempre il clan Argento e per farlo sfrutterà delle preziose informazioni ottenute da Tregara. Mentre Clara sarà in trepidazione per i risultati della sua maturità, Ornella e Raffaele avranno i loro problemi coniugali. La dottoressa, infatti, non reagirà di buon grado davanti al fatto che il marito abbia scelto di aprirsi con un'altra donna anziché con lei.

Anche Rossella e Riccardo avranno i loro casini sentimentali a causa della proposta che il dottor Crovi farà alla sua amata. Il giorno della fatidica fuga all'estero di Nunzio e Chiara arriverà e Katia sarà così disperata da spingere a fare un accorato appello alla giovane Petrone. Serena e Mariella saranno al centro di uno scontro aperto dovuto ad un fraintendimento. Intanto Manuela proverà gelosia verso Susanna.

Anticipazioni Un posto al sole settimana 18-22 luglio 2022: Franco in un pericoloso scontro

Il magistrato Nicotera avrà il suo bel daffare con le indagini legate alla camorra, soprattutto ora che ha appreso che suo suocero si trova in una situazione di gran pericolo a causa delle minacce dei malavitosi.

Grazie alle preziose testimonianze di Mariano Tregara, Eugenio metterà in atto un'operazione di polizia molto complessa e che dovrebbe riuscire a sgominare per sempre il clan Argento.

Nunzio presserà suo padre per far sì che possa procurargli dei documenti falsi. Infatti, soltanto cambiando generalità il figlio di Franco e la sua amata Chiara potranno scappare all'estero e scongiurare l'arresto di lei.

Franco, però, finirà per ritrovarsi nel pieno di uno scontro estremamente pericoloso.

Rossella non reagisce positivamente alla proposta di Riccardo

Lara, che si era recata a Procida per verificare con i suoi occhi che Roberto si trova insieme a Marina, farà ritorno a Napoli e sarà molto furiosa. La perfida donna studierà un piano atto a prendersi la rivincita su Ferri e Giordano, che intanto faranno i loro romantici piani per il futuro.

La vigilessa di Palazzo Palladini finirà per mettere da parte il suo sospetto riguardo il fatto che Angela e Serena la trovino antipatica. Tuttavia un altro fraintendimento condurrà Mariella a indispettirsi!

Il pool di Eugenio stringerà il cerchio su Valsano, reo di aver minacciato tutta la sua famiglia sfruttando il povero Raffaele. Intanto i cuori in corsia saranno più che tormentati, poiché Rosella non reagirà positivamente alla proposta di Riccardo di andare a vivere sotto lo stesso tetto: si lasceranno?

Nunzio e Chiara si preparano alla fuga nelle prossime vicende di Un posto al sole

A quanto pare Franco riuscirà a procurare i documenti falsi al figlio e alla sua ragazza. I due giovani organizzeranno un falso viaggio di piacere all'estero e inizieranno a prepararsi per la grande fuga.

Proprio in questa circostanza Nunzio inizierà a combattere con la sua stessa coscienza! Ornella apprenderà a malincuore che suo marito ha preferito confidarsi prima con Elvira anziché con lei e questo aspetto non farà altro che farla soffrire interiormente. Tra Serena e Mariella l'incomprensione crescerà a vista d'occhio evolvendo in uno scontro aperto.

Katia e l'accorato appello a Chiara, Manuela gelosa

Gli spoiler settimanali di Un posto al sole al 22 luglio 2022 rivelano che Katia sprofonderà nello sconforto assoluto quando apprenderà che suo figlio sta fuggendo all'estero con Chiara. La donna tenterà il tutto e per tutto per scongiurare la partenza di Nunzio, ma riuscirà nel suo intento? Nel frattempo Roberto e Marina ritorneranno a casa dopo la vacanza a Procida e si accingeranno a fare i conti con Lara.

Arriveranno i risultati degli esami di maturità di Clara.

Spazio alla gelosia nelle prossime puntate di Un posto al sole. Arrivano le vacanze estive di famiglia e Manuela proverà una crescente gelosia nei confronti di Susanna. La sua gemella Micaela, invece, avrà dei progetti in cantiere: di cosa si tratterà?

Nunzio saluterà i suoi amici e colleghi del caffè Vulcano, poi si congederà dalla famiglia ma la madre farà un ultimo appello disperato a Chiara, affinché non rovini la vita anche a suo figlio. Roberto non vorrà saperne di rinunciare a Marina, nonostante Lara sia determinata a portare avanti i suoi infidi piani.