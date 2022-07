Nelle prossime puntate di Un posto al sole alcune trame subiranno degli scossoni e molti nodi verranno al pettine. In particolare, nella settimana dal 18 al 22 luglio 2022, verrà messo a dura prova l'equilibrio della coppia formata da Ornella e Raffaele, mentre ci saranno degli sviluppi nel triangolo composto da Lara, Roberto e Marina. Inoltre, la vicenda legata alla camorra incentrata su Eugenio e Raffaele giungerà ad una svolta.

Anticipazioni Un posto al sole dal 18 al 22 luglio:

Svolta in arrivo ad Un posto al sole per la storyline legata ad Eugenio Nicotera e alla sua lotta al crimine organizzato.

Infatti, nelle puntate in onda dal 18 al 22 luglio 2022, le rivelazioni di Mariano Tregara permetteranno al giudice di dare il via ad una complicata operazione. L'obiettivo sarà arrestare Lello Valsano e mettere fine al clan degli Argento. Intanto Nunzio continuerà a fare pressione su Franco per avere i documenti falsi che permetteranno a lui e a Chiara di partire.

Nel frattempo Lara ritornerà a Napoli. La donna, provata dagli ultimi avvenimenti accaduti a Procida, mostrerà di essere stanca.

L'operazione anti-camorra gestita da Eugenio andrà avanti, mentre Ornella farà una amara scoperta. La donna verrà a conoscenza del fatto che il marito Raffaele ha confidato i suoi problemi ad Elvira. Ciò farà allontanare ancora di più i coniugi Giordano.

La situazione tra Ornella e Raffaele peggiora: Un posto al sole, trame 18-22 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 luglio 2022 rivelano che Riccardo proporrà a Rossella di fare un passo in avanti nella loro relazione. L'uomo, infatti, le chiederà di iniziare una convivenza. Tuttavia, stando agli spoiler in rete, la giovane non reagirà alla proposta in modo positivo.

Intanto, si avvicinerà per Nunzio e Chiara il giorno della partenza. Non tutti gli amici saranno contenti della loro decisione e qualcuno sarà pronto ad ostacolarli. Anche la madre di Nunzio, Katia, non accoglierà bene la notizia. Nel frattempo, la situazione tra Raffaele e Ornella peggiorerà.

Intanto, un fraintendimento tra Mariella e Serena genererà un autentico conflitto.

Spoiler Upas, puntate dal 18 al 22 luglio: Roberto e Marina tornano a Napoli

Mentre Nunzio si preparerà a partire con Chiara, Katia vivrà un momento di grande sconforto a causa della partenza del figlio. Stando alle anticipazioni, perciò, la donna cercherà in tutti i modi di dissuaderlo dalla sua decisione. Proprio nel momento dei saluti, deciderà di fare un ultimo e disperato appello a Chiara, perché faccia cambiare idea al giovane. Nel frattempo Roberto e Marina, dopo la permanenza a Procida, rientreranno a Napoli. Stando alle anticipazioni, i due amanti continueranno ad ignorare i piani di Lara.

Al contrario, Ferri sarà più che mai deciso a rimanere legato all'amata Giordano. Intanto, arriverà per Clara il momento di scoprire se avrà passato o meno l'esame di maturità.