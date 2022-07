Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. In queste puntate sta avendo molto spazio la storyline della gravidanza di Lara. Quest'ultima dopo aver perso il suo bambino, a causa di un aborto spontaneo, ha deciso di portare avanti una messinscena per far credere a tutti che lei sia ancora incinta.

Le anticipazioni rivelano però che qualcosa andrà storto e Silvana finirà per scoprire qualcosa di troppo. A quel punto, Lara escogiterà un piano diabolico per sbarazzarsi della governante di casa Ferri, tuttavia se tutto dovesse andare come sembra Roberto avrà presto bisogno di una nuova governante.

Un posto al sole anticipazioni: il piano di Lara

Lara (Chiara Conti), nonostante abbia perso il bambino, resterà una presenza costante nelle prossime puntate. Quest'ultima infatti, seppur destabilizzata da quanto avvenuto, manterrà la lucidità per fingere che la gravidanza stia procedendo regolarmente. Le anticipazioni confermano che la donna ha un piano ben preciso, tuttavia risulta palese che prima o poi tale bugia sia destinata a crollare miseramente.

In ogni caso, sul breve, Lara continuerà la sua recita; tuttavia Silvana (Anna D'Agostino) finirà per vedere qualcosa di troppo che la renderà agli di Martinelli una scomoda testimone.

Lara vuole sbarazzarsi di Silvana

Non è mai corso buon sangue tra Lara e Silvana, ma nelle prossime puntate la situazione finirà per degenerare.

La fidata governante di casa Ferri si mostrerà, ingenuamente, troppo curiosa in merito alla gravidanza e questo la renderà un ostacolo da eliminare agli occhi di Martinelli.

Le trame delle prossime puntate rivelano che Lara elaborerà un piano crudele per sabotare Silvana. Va detto che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si fida molto della sua domestica, quindi per allontanarla o licenziarla dovrà succedere qualcosa di davvero eclatante.

Un posto al sole, in arrivo tante novità

Le anticipazioni confermano che Lara ha un piano ben preciso che non prevede il benché minimo errore. Sarà questo il motivo che la porterà a sbarazzarsi di Silvana, ritenuta da Martinelli un potenziale problema per i suoi scopi. Al momento non è chiaro quale sia il progetto della donna, ma in futuro verrà svelato.

C'è chi ipotizza persino che Lara possa procurarsi una bambina non sua per portare la messinscena su un altro livello.

C'è un altra questione da considerare, perché tale storyline porterà ad un'ulteriore novità. Se effettivamente Silvana dovesse essere allontanata qualcuno potrebbe prendere il suo posto. Resta da capire se questo ruolo verrà, eventualmente, preso da qualche personaggio già presente o da una new entry.