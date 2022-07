Arrivano le nuove anticipazioni di Una vita dall'1 al 7 agosto 2022 delle puntate in onda su Canale 5. Che cosa succede ad Acacias 38? Ramon si comporta in modo molto strano e, come se non bastasse, nasconde del denaro. Tutto ciò fa insospettire Lolita, che teme il peggio riguardo le intenzioni del suocero. Nel frattempo, Dori si infuria con Felipe, che manda all'aria tutti i suoi sforzi per farlo guarire, proprio ora che era sulla strada giusta. A quel punto, l'infermiera prende una sofferta decisione per il bene del suo amato paziente.

Ma c'è di più: Genoveva vuole a tutti i costi la formula del gas nervino e così fa in modo di catturare Rodrigo, che finisce nelle sue grinfie prima di realizzare il sogno di vedere Valeria.

Purtroppo, non sa che la moglie ora si è innamorata del suo fidato sottoposto e che gli spezzerà il cuore. Di seguito, le nuovissime trame di Acacias 38.

Anticipazioni di Una vita dall'1 al 7 agosto 2022

Genoveva freme, non vuole assolutamente diventare madre e cerca in tutti i modi una soluzione per liberarsi del figlio che aspetta da Quesada. Contatta di nuovo Ignacio, che però si mostra titubante, facendo appello alla sua coscienza da medico.

La la perfida Salmeron ha in mente di vendicarsi di tutta Acacias 38, che vuole radere al suolo. Sa che può riuscirci solamente se si impossessa della formula del gas nervino che ha Rodrigo. E così, nelle prossime puntate di Una vita, fa rapire Rodrigo incatenandolo in una fredda cantina: se vuole rivedere Valeria, deve darle ciò che brama.

Dori prega Felipe di non cadere di nuovo

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Felipe cade di nuovo nella tentazione e, andando contro a ciò che le ha sempre suggerito Dori, ha intenzione di tornare alla vita dissoluta di prima, dipendente dai farmaci. Lei lo prega di non farlo, ma queste parole saranno dette al vento?

Dopo quanto successo, Dori e Felipe stabiliscono delle nuove regole di convivenza, visibilmente imbarazzati.

Più tardi, Marcelo viene a sapere che Genoveva ha preso un appuntamento con un'ostetrica per terminare la sua gravidanza e informa subito Aurelio.

Cosa nasconde Ramon? Spoiler Una vita

Fabiana informa David dell’assemblea di quartiere che si terrà, ma riceve una risposta negativa. David non ha alcuna intenzione di presenziare.

Intanto, Rodrigo approfitta di un momento di distrazione dei suoi carcerieri e riesce a fuggire, precipitandosi ad Acacias 38 per vedere Valeria.

Infine, nelle puntate di Una vita di agosto, Lolita scopre che Ramon ha tenuto con sé tutti i soldi senza darle alcuna spiegazione. Preoccupata per ciò che Palacios ha in mente di fare, indaga sulla questione, arrivando alla terribile verità.