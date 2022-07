Arrivano le nuove anticipazioni italiane di Una vita per la settimana 25-31 luglio 2022 delle puntate in onda su Canale 5 alle 14:10 e in replica su Mediaset Infinity. Si va verso il gran finale di sempre, anche se tanti eventi sconvolgeranno il quartierino di Acacias 38.

Ramon sarà furioso dopo aver visto il legame particolare che c'è tra Lolita e Fidel, che sembra provenire da un'altra dimensione. Nel frattempo, Genoveva inizia a stare molto male e scopre di aspettare un bambino. Un notizia tragica per lei, che corre subito ai ripari coinvolgendo il povero Ignacio.

Di seguiti, le trame dei prossimi episodi di Una Vita.

Una Vita puntate italiane su Canale 5 dal 25 al 31 luglio 2022

Nel suo appartamento, quello che in realtà fu abitato da Cayetana, Genoveva comincia a stare male. Nausee e mal di stomaco la tormentano, così come continui mal di testa. Questi sintomi fanno subito pensare ad Aurelio che si tratti di una gravidanza, cosa a lui non affatto sgradita.

Lo è invece per Genoveva che, appurato di essere incinta, si fa prendere dal panico. Ovviamente la sua proverbiale lucidità non tarda ad arrivare ed ecco che le balena un'idea: chiamare Ignacio per aiutarla; in fondo, lui è un medico e avrà di certo le conoscenze giuste per il suo scopo.

E così, grazie all'intervento di Ignacio, nelle puntate italiane di Una Vita, Genoveva contatta un'ostetrica per liberarsi di suoi figlio.

Aurelio non è al corrente ma siamo certi che, prima o poi, verrà a sapere della crudele idea della moglie.

Dori fa una misteriosa telefonata

Da quando è arrivata ad Acacias, Dori è stata una manna dal cielo per Felipe, che ha iniziato a stare meglio, anche se non ha abbandonato del tutto la sua diffidenza. E avrà ragione, visto che l'infermiera nasconde una segreto.

Dori farà una misteriosa telefonata all'esterno della pensione e verrà vista da Fabiana che, come è ben facile immaginare, si insospettirà parecchio.

Intanto, il rapporto con l'avvocato cresce e si consolida sempre di più, tanto che nelle nuove puntate italiane di Una Vita, Dori e Felipe si baciano (Video), lasciandosi andare alla passione e dimenticando per un momento i problemi che affliggono entrambi.

L'amore cura tutto.

Un nuovo amore ad Acacias, puntate italiane Una Vita

Ramon ha promesso di starsene buono dopo aver scritto quell'articolo sul periodico, ma mente. Nasconde infatti a Lolita di avere dei piani con Fidel. Nel frattempo, Genoveva rintraccia finalmente Rodrigo ed è pronta a scoprire la verità sul rapporto che lo lega a Valeria e sul perché sta fuggendo.

Nelle nuove puntate italiane di Una Vita, Lolita si accorgerà di provare qualcosa di forte per Fidel. I due usciranno a cena insieme ma questo appuntamento romantico non sarà visto di buon occhio da Ramon, fedele al passato.