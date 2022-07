Cosa succederà nel finale della soap Una Vita? Le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre rivelano che per Alodia arriverà il momento di fare un'amara scoperta sul conto di suo marito Ignacio.

Fino a questo momento, infatti, l'uomo ha portato avanti una vera e propria doppia vita, al punto da ingannare e prendersi gioco di sua moglie, che ha sempre creduto nella sua buonafede.

Per Ignacio, quindi, arriverà il momento della resa dei conti finale mentre per Felipe ci sarà spazio per un nuovo inizio che lo porterà a voltare pagina definitivamente dal punto di vista sentimentale.

Alodia scopre il tradimento di Ignacio: anticipazioni Una Vita finale

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Una vita in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che per Alodia arriverà il momento di scoprire cosa sta succedendo nella vita di suo marito.

Ignacio, infatti, non è quell'uomo fedele che lei ha sempre immaginato e pensato di avere al suo fianco.

Un giorno, infatti, Alodia ascolterà in segreto una conversazione privata tra Ignacio e la sua amante: sarà la prova schiacciante del fatto che suo marito la sta tradendo con un'altra donna.

Le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che, a quel punto, la donna non potrà fare a meno di affrontare a "muso duro" suo marito, sbattendogli in faccia tutta la verità su quanto ha scoperto.

Alodia reagisce male al tradimento del marito

Un duro colpo per Ignacio che si ritroverà così ad essere smascherato dalla moglie e dovrà affrontare la sua furia cieca.

Alodia, infatti, deciderà di andare via di casa e si rifugerà nella soffitta del loro appartamento, dato che non vuole avere più niente a che fare con suo marito.

E poi ancora, le anticipazioni sul finale della soap Una Vita rivelano che Felipe dopo aver organizzato una cena con alcuni amici, in presenza della sua amata Dori, spiazzerà la donna con una proposta di matrimonio.

Felipe spiazza Dori: anticipazioni Una Vita sul finale

Un gesto che lascerà senza parole Dori, la quale non potrà fare a meno di accettare la proposta del suo amato e insieme si prepareranno ad affrontare il giorno del fatidico sì insieme.

Tuttavia, quando la cena terminerà e i due si ritroveranno da soli in casa, Dori farà presente al suo amato Felipe che lei per motivi di lavoro non potrà stare per molto tempo ad Acacias.

Il suo lavoro da infermiera, infatti, la porta spesso a spostarsi verso Ginevra motivo per il quale Dori chiederà al suo amato di poterla raggiungere e quindi di stare insieme lì.

Felipe, innamorato follemente della donna, non potrà fare a meno di accettare questa proposta, pronto a voltare pagina definitivamente dopo le sofferenze provate in amore per colpa della perfida Genoveva.