Le anticipazioni delle ultime puntate di Una vita raccontano che Aurelio verrà freddato da Rodrigo, il marito di Valeria. Quesada di certo non si aspetta che colui che sta ingannando possa scoprire la verità e vendicarsi in un modo così crudele. Nel frattempo Genoveva riceverà una misteriosa telefonata che la manderà nel panico.

Sopraffatta da quanto sentirà, Salmeron non avrà la forza di reagire e così sceglierà di porre fine alla sua vita ingerendo una boccetta intera di sonniferi. Ignacio arriverà in tempo per salvarla?

Una Vita finale di stagione: Genoveva sconvolta da una telefonata

Nelle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5, una misteriosa chiamata sconvolgerà Genoveva che, dopo aver riagganciato la cornetta, ruberà dei sonniferi a Marcelo manipolando Ludzvina.

Marcelo troverà Genoveva priva di sensi e così chiamerà immediatamente Ignacio, pregandolo di precipitarsi all'appartamento.

Ignacio riuscirà a salvare in tempo Genoveva e racconterà ad Aurelio quanto successo. Quesada si arrabbierà molto con la moglie, che non ha pensato minimamente a salvare la vita del bambino che porta in grembo.

Aurelio non sa che di lì a poco la sua stessa esistenza verrà messa a rischio dall'uomo che odia, ovvero Rodrigo.

Una Vita, Aurelio muore per mano di Rodrigo

Ramon racconterà a Fidel del ricatto di Aurelio Quesada, proponendogli di smantellare l'operazione e mandare in fumo i suoi piani.

Ma ecco che Rodrigo si presenterà inaspettatamente alla pensione, cercando David per consegnargli una lettera, in cui si parla di una sua dolorosa decisione.

In un primo momento Rodrigo accetterà l'offerta di Aurelio: dopo aver dato a Valeria la missiva, si preparerà a darle l'addio, insegnando ai chimici presenti in laboratorio come sintetizzare i gas tossici.

Ottenuto quel che voleva, Quesada libererà Rodrigo, che sorprenderà Valeria presentandosi davanti a lei, ormai certa di non poterlo incontrare mai più.

La fine di Quesada in Una Vita

Aurelio penserà di aver raggiunto finalmente il suo obiettivo, ma non ha fatto i conti con Rodrigo, che lo inviterà con una scusa alla fabbrica per mostrargli i progressi dei chimici.

Come svelano le anticipazioni finali di Una Vita, Rodrigo colpirà Aurelio alla testa, per poi rinchiuderlo nella fabbrica aprendo i rubinetti del gas e allontanandosi in fretta e furia.

Quesada rimarrà intrappolato nella stanza che, ora dopo ora, si riempirà del gas nervino. Per lui non c'è più scampo, ora che è stato ingannato con le sue stesse armi.

Rodrigo, però, farà i conti con un'amara scoperta: una volta davanti a Valeria, verrà a sapere che è innamorata di David e si sentirà mancare la terra sotto i piedi.