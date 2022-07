L'appuntamento con la soap opera Una Vita si avvia verso le battute finali e, le anticipazioni delle ultime puntate che presto arriveranno anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena inaspettati.

Spazio alle vicende di Casilda che, di punto in bianco, assisterà ad una netta trasformazione della sua vita grazie ad una inaspettata vincita alla lotteria.

Intanto per Alodia arriverà il momento di scoprire delle amare verità sul conto di suo marito e non la prenderà per niente bene.

Casilda diventa ricca con Fabiana e Servante: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Una Vita rivelano che la vita di Casilda, Fabiana e Servante verrà completamente stravolta nel momento in cui i tre scopriranno di essere stati baciati dalla fortuna.

Servante, dopo aver acquistato dei biglietti della lotteria, scoprirà di essere proprio lui il fortunato assieme a Casilda e Fabiana.

I tre, grazie a quella vincita inaspettata e del tutto inattesa, si ritroveranno ad essere ricchissimi e per loro ci sarà un netto e radicale cambiamento di vita.

Casilda non sa cosa fare dei tanti soldi vinti

Tale situazione, però, finirà per mettere "in crisi" Casilda: la donna, infatti, non saprà cosa farne di tutti quei soldi vinti e si chiederà se deve continuare a lavorare per la famiglia Rubio oppure no.

Le anticipazioni della soap opera Una vita in onda su Canale 5, inoltre, rivelano che Fabiana e Servante decideranno di approfittare di questa vincita per chiudere per qualche giorno la loro amata pensione e concedersi un viaggio tutto per loro, che gli permetterà anche di ricaricarsi.

Spazio anche alle vicende di Alodia che, nel finale di sempre della soap opera spagnola, si ritroverà a dover fare i conti con un'amara verità legata a suo marito Ignacio.

Alodia incastra e smaschera suo marito Ignacio: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che gli atteggiamenti sempre più strani di Ignacio non passeranno inosservati e desteranno i dubbi anche della stessa Alodia, la quale deciderà di indagare per cercare di scoprire cosa sta accadendo.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui la donna scoprirà che suo marito la sta tradendo con un'altra donna.

Alodia ascolterà una conversazione tra Ignacio e la sua amante: a quel punto non esiterà ad intervenire facendo una vera e propria scenata di gelosia.

La donna riuscirà così ad incastrare Ignacio e, gli spoiler del gran finale di sempre della soap opera Mediaset, rivelano che deciderà di andare via di casa, mettendo in discussione il loro matrimonio. Cosa succederà a questo punto? Ignacio riuscirà a riconquistare la sua amata oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.