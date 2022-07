L'appuntamento con Una vita si avvicina verso le battute finali e, le anticipazioni delle ultime puntate di sempre della soap opera spagnola, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Casilda che, in questo atteso finale della soap, si ritroverà a fare i conti con una scoperta che cambierà per sempre la sua vita.

Ma, nelle ultime puntate della soap, ci sarà spazio anche per degli addii che non passeranno inosservati e uno di questi avrà a che fare con il perfido Aurelio.

La morte di Aurelio nel finale: anticipazioni Una Vita

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni riguardanti le ultime puntate della soap Una Vita rivelano che per Aurelio arriverà il momento di pagare il conto per tutto il male fatto a Rodrigo.

Sarà proprio quest'ultimo che deciderà di sbarazzarsi per sempre del suo nemico, facendolo fuori con quello stesso gas nervino, di cui Aurelio era tanto interessato ad ottenere la formula per aumentare ancora di più il suo patrimonio.

La morte di Aurelio sarà un vero e proprio spartiacque nelle vite di diversi protagonisti che popolano la soap opera spagnola di Canale 5.

Genoveva si libera del marito

La prima a trarne dei benefici sarà Genoveva: le anticipazioni rivelano che la dark lady di Acacias 38 finalmente riuscirà a liberarsi di quel marito ingombrante che aveva sposato solo per interessi economici.

In questo modo, quindi, la donna metterà la parola fine al suo matrimonio.

A trarne dei benefici saranno anche David e Valeria: adesso che si sono liberati delle minacce di Aurelio, potranno finalmente sentirsi liberi di fare progetti per il loro futuro di coppia insieme e pensare così di iniziare una nuova vita, lontani da tutto e tutti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per una clamorosa vincita alla lotteria, che cambierà per sempre la vita di alcuni abitanti di Acacias.

Casilda scopre di essere ricca: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Servante, convinto che la fortuna potrebbe essere dalla sua parte, deciderà di acquistare dei biglietti della lotteria e ne prenderà uno anche per la sua amica Casilda.

Il giorno successivo, l'uomo comprerà il giornale per scoprire i numeri dei biglietti vincenti e si ritroverà a fare i conti con una scoperta inaspettata.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Una Vita, raccontano che Servante, Fabiana e Casilda scopriranno di essere diventati ricchi grazie a quella vincita.

Un vero e proprio choc, in primis per Casilda, che non saprà come gestire e cosa farne di tutti quei soldi, abituata sempre ad una vita molto umile, al servizio di svariati padroni.