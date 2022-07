Cambio programmazione per la soap Una Vita per il mese di agosto. I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di non "sprecare" durante il mese più caldo dell'anno gli episodi che mancano al gran finale della seguitissima soap opera spagnola.

Così i fan della serie ambientata ad Acacias 38, per tutto il mese di agosto, si ritroveranno "orfani" delle vicende di Genoveva, Felipe e tutti gli altri protagonisti che ogni giorno appassionano una media di oltre due milioni di telespettatori in daytime.

Cambio programmazione Una Vita su Canale 5: ecco cosa succede ad agosto

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, la programmazione Mediaset per il mese di agosto subirà dei sostanziali cambiamenti.

A partire da lunedì 1° agosto 2022, infatti, non ci sarà più l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una vita, che risulta sospesa dal palinsesto per una lunga pausa estiva.

Una scelta dettata dal fatto che ormai mancano pochissimi episodi al gran finale della serie su Canale 5. In patria la soap con Genoveva e Felipe ha chiuso i battenti da più di un anno e ben presto si arriverà alla chiusura definitiva anche in Italia.

Mediaset sospende la programmazione di Una Vita ad agosto 2022

Già da qualche settimana,Canale 5 sta trasmettendo gli episodi della stagione finale di Una Vita: per questo motivo si è scelto di non "sprecare" ulteriori episodi in un periodo in cui si va incontro a un inevitabile calo del numero di spettatori.

Di conseguenza, per tutto il mese di agosto l'appuntamento con la soap opera Una Vita risulta sospeso dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Tornerà in onda nuovamente da settembre, con quelli che saranno gli ultimi appuntamenti di sempre della soap iberica, la quale dovrebbe tenere compagnia al pubblico di Canale 5 almeno fino al prossimo dicembre, con la messa in onda quotidiana di episodi della durata di 30 minuti.

Ecco cosa va in onda al posto di Una Vita per tutto agosto

Cosa andrà in onda al posto di Una Vita a partire dal mese di agosto? Per non lasciare "scoperta" una fascia oraria importante dal punto di vista dell'auditel, i vertici Mediaset hanno scelto di puntare su un doppio episodio quotidiano con Beautiful.

Di conseguenza la soap opera a stelle e strisce andrà in onda dalle 13:40 alle 14:40 circa per tutto il mese di agosto.

Da settembre invece, con il ritorno in onda di Una Vita, anche la soap con Ridge e Brooke tornerà alla programmazione usuale, occupando la fascia oraria che va dalle 13:40 alle 14:10 circa.

Confermato anche l'appuntamento con le nuove soap Terra Amara e Un altro domani, che stanno conquistando il pubblico di Canale 5.