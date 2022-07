Perché la soap Una vita non va più in onda dal 1° agosto su Canale 5? Gli spettatori e appassionati della serie ambientata ad Acacias 38 dal prossimo lunedì pomeriggio dovranno fare a meno dell'appuntamento quotidiano delle 14:10.

Coloro che, a quell'ora si collegheranno su Canale 5 per seguire Una Vita, avranno modo di vedere che al suo posto ci sarà ancora la soap opera americana Beautiful, la quale prenderà ufficialmente il posto della serie spagnola, momentaneamente sospesa dal palinsesto.

Mediaset sospende la soap Una Vita dal 1° agosto: ecco il motivo

Nel dettaglio, dal prossimo 1° agosto 2022 la programmazione quotidiana di Canale 5 subirà dei cambiamenti importanti nella fascia del daytime.

L'appuntamento con Una Vita, infatti, risulta sospeso e momentaneamente messo in pausa, dato che in casa Mediaset si è scelto di mettere in "stand-by" la soap, per evitare di "consumare" tutti gli episodi durante il mese più caldo dell'anno e anche quello in cui sono pochi gli spettatori che rimangono davanti al televisore.

Di conseguenza, per evitare di "consumare" le puntate inedite della soap opera che si avvia verso il gran finale di sempre, si è optato per una lunga pausa durante il mese di agosto.

Beautiful raddoppia e prende il posto di Una Vita dal 1° agosto

Dal 1° agosto qui, il pomeriggio di Canale 5 verrà rivoluzionato. Alle 13:40 è confermato l'appuntamento con Beautiful che, eccezionalmente per le prossime settimane, raddoppierà la messa in onda fino alle 14:35 circa.

In questo modo, quindi, la soap americana andrà a coprire anche la fascia oraria che fino a quel momento era nelle mani della soap opera Una Vita.

A seguire, poi, ci sarà spazio per l'appuntamento con Terra Amara e con Un altro domani, in onda regolarmente in prima visione assoluta per tutto il mese di agosto.

Ma quando tornerà l'appuntamento quotidiano con Una Vita nel daytime pomeridiano di Canale 5?

Ecco quando ritorna l'appuntamento con Una Vita su Canale 5

I fan e appassionati delle vicende dei protagonisti di Acacias 38 possono stare tranquilli, perché la messa in onda delle nuove puntate è prevista a partire da lunedì 22 agosto, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45.

La soap è confermata dal lunedì al sabato ma non di domenica pomeriggio, dato che da metà settembre ci sarà il ritorno del duo composto da Amici 22 e Verissimo, in onda dalle 14 alle 18:45.

I colpi di scena non mancheranno in questi nuovi episodi previsti da fine agosto in poi: le anticipazioni rivelano che per Genoveva arriverà il momento di ritrovare la figlia Gabriela, che aveva abbandonato quando era poco più che neonata, lasciandola alle cure di una zia.