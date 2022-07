Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Una vita in programma dal 17 al 23 luglio su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Aurelio Quesada proverà a violentare Valeria Cardenas. Azucena Rubio, invece, sarà costretta a dare buca all'appuntamento con Guillermo Sacristan.

Una vita, puntate 18-23 luglio: David ferma Aurelio prima che violenti Valeria

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse da domenica 17 a sabato 23 luglio, in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Felipe accetterà che Dori l'aiuti a bloccare la sua dipendenza da medicinali.

David, invece, fermerà Aurelio prima che possa violentare Valeria, ma la pianista rinfaccerà al falso marito di essere un complice del messicano.

Ramon non riuscirà a salutare con entusiasmo l'arrivo di Moncho ad Acacias 38. L'uomo, infatti, andrà via non prima di lasciargli un regalo di bentornato. Alodia e Ignacio, intanto, si accingeranno a partire, tanto che i Dominguez organizzeranno una grande festa per loro. Azucena accuserà Guillermo di aver avuto degli atteggiamenti equivoci con Claudia. Sacristan jr, a questo punto, le spiegherà che si è trattato solo di un equivoco. Alla fine il ragazzo capirà che Rubio jr nutre un interesse nei suoi confronti.

Azucena costretta a dare buca a Guillermo

Nelle puntate 17-23 luglio di Una vita, Guillermo inviterà Azucena ad assistere a una zarzuela. Nel frattempo Rosina e Hortensia cercheranno un pretendente facoltoso per la loro congiunta, per questo obbligheranno Azucena a dare buca al figlio di Pascual per uscire con un altro ragazzo.

Sacristan jr inviterà Claudia al suo posto.

Dori, nel frattempo, annoterà i sintomi di Felipe, colto da malore durante la notte. Lolita, Moncho e Fidel andranno a passeggio, mentre Ramon non riuscirà ad avere un dialogo con il nipote, in quanto ancora troppo addolorato per la perdita del figlio Antonito.

José Miguel, invece, compierà alcune indagini dopo che ha scoperto che Jacinto ha avuto una mancia per la ristrutturazione dell'appartamento di Ignacio, a quanto pare non ancora terminata.

Cresce l'intesa tra Fidel e Lolita

Genoveva consiglierà a David di fuggire, tanto che quest'ultimo proporrà a Valeria di andare via insieme a lui. In seguito due si lasceranno andare a un appassionato bacio.

Intanto crescerà l'intesa tra Fidel e Lolita. Valeria, invece, apparirà felice dopo aver trascorso una notte di passione con David. Aurelio chiederà a Marcelo di avvelenare Genoveva per poi allontanarsi per qualche tempo con la scusa di un viaggio di lavoro. Infine David rivelerà alla falsa moglie le vere intenzioni di Quesada.