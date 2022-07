Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv iberica Una vita, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a sabato 23 luglio, Aurelio tenterà di abusare di Valeria, ma David la salverà. Successivamente l'uomo racconterà alla donna il piano del Quesada e ne resterà scioccata. Inoltre Genoveva starà male e Marcelo proverà a portare a termine il suo avvelenamento, mentre Claudia farà di tutto per separare Azucena e Guillermoe e li provocherà.

Alodia e Ignacio si trasferiscono nella nuova casa

Nelle puntate di Una Vita che saranno mandate in onda dal 18 al 23 luglio, Lolita sarà molto felice dell'arrivo Moncho, ma Ramon invece ha paura che il nipote possa farle tornare in mente il deceduto Antonito. Intanto Azucena e Guillermo parleranno in merito allo scontro avvenuto tra i genitori e ci sarà un riavvicinamento, ma Claudia proseguirà nel suo intento di dividere i due e quando Azucena li noterà insieme, distorcerà come sono andate realmente le cose. In tutto questo Alodia e Ignacio andranno via da Acacias per trasferirsi nel nuovo appartamento.

Rosita e Hortensia cercano un giovane pretendente per Azucena

Secondo le anticipazioni televisive fino al 23 luglio, Felipe acconsentirà a essere aiutato da Dori, per porre fine la sua dipendenza dai farmaci.

Intanto David salverà Valeria dall'essere abusata da Aurelio e tenterà di starle vicino, ma la donna lo respingerà accusandolo di essere stato complice per molto tempo del Quesada. Inoltre Ramon non avrà la forza di vedere il nipote e gli lascerà un dono. Azucena invece rimprovererà Guillermo di avere avuto rapporti equivoci con Claudia.

Il ragazzo respingerà ogni addebito e notando una gelosia nei suoi confronti, la inviterà a vedere insieme una zarzuela.

Nel frattempo Guillermo sarà pronto alla serata con Azucena, ma Rosita e Hortensia presseranno la ragazza a uscire con un personaggio importante. Inma allora consiglierà il Sacristan junior ad andare con Claudia.

In tutto questo Felipe accuserà un malessere nel corso della notte, mentre Josè Miguel avvierà delle indagini su quanto dato da Ignacio a Jacinto, ma non sarà a conoscenza che l'abitazione dei due giovani con molta probabilità è lontana dall'essere terminata.

Valeria e David si baciano

In base agli spoiler della prossima settimana, Genoveva inviterà David ad andare via dalla città. Il ragazzo proporrà a Valeria di partire insieme e i due finiranno per baciarsi. Intanto le domestiche discuteranno sul trasferimento di Dori a casa di Alvarez-Hermoso. Inoltre Fidel e Lolita pranzeranno insieme e l'affinità tra i due sembrerà evidente, mentre Valeria si risveglierà accanto a David.

Nel frattempo Quesada andrà via da Acacias per qualche giorno e chiederà a Marcelo di avvelenare Genoveva. Quest'ultima starà male e Marcelo si adopererà per portare a termine quando dettogli. Infine David rivelerà a Valeria il progetto orchestrato da Aurelio e lei sarà delusa.