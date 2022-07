Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a sabato 16 luglio, David confesserà a Valeria di amarla. La donna ricambia i sentimenti, ma lo respingerà dicendogli di aver deciso di restare fedele al marito. Inoltre Azucena mostrerà una certa gelosia nei confronti del rapporto tra Claudia e Guillermo, mentre Ignacio deciderà di salvare il proprio matrimonio con Alodia, lasciando la sua amante.

Alodia ritarda il trasferimento fino a quando la casa non sarà pronta

Nelle puntate di "Una Vita" in onda dall'11 al 16 luglio, Ramon riferirà a Josè Miguel e Liberto di avere scritto lui l'articolo pubblicato dal Noticiero Espanol e gli annuncerà di non voler fare più una cosa simile in futuro.

Intanto Alodia non sarà contenta del lavoro fatto dal pittore e pertanto rimanderà il trasferimento con Ignacio fino a quando non sarà fatto tutto alla perfezione. Inoltre Ignacio si rivolgerà a Jacinto per tenere lontano da sé una donna, in quanto è una persona che disturba spesso Alodia. Il portinaio e Servante però comprenderanno che il ragazzo ha una storia segreta.

Azucena è infastidita dalla vicinanza tra Claudia e Guillermo

Secondo le anticipazioni televisive fino al 16 luglio, Claudia inizierà a interessarsi a Guillermo. Intanto Lolita sarà in ansia per Ramon e avvierà le sue indagini. Inoltre Genoveva proporrà a David una sorta di alleanza segreta, ma l'uomo tentennerà e lei non potrà fare altro che minacciarlo.

Valeria intanto si incontrerà con David per un chiarimento, ma lui le rivelerà di essere innamorato di lei. La donna gli risponderà di provare gli stessi sentimenti, ma che è legata a suo marito e che tra loro due non potrà mai esserci nulla oltre a un'amicizia. L'uomo allora - molto deluso - dirà ad Aurelio di voler andar via e che il ruolo lo dovrà assegnare a un altro.

Nel frattempo Azucena noterà l'interesse di Claudia verso Guillermo e non resterà per niente indifferente alla cosa. In tutto questo Ignacio apprenderà che la sua amante aveva voglia di inviare una missiva ad Alodia e allora l'unica soluzione rimarrà quella di rompere ogni legame con lei per salvare le proprie nozze. Intanto Felipe acconsentirà a mangiare con i suoi vecchi amici, ma non si sentirà per niente bene.

Marcelo non si fida di Luzdivina

In base agli spoiler della prossima settimana, Luzdivina porgerà le sue scuse a Marcelo per avere discusso con Salmeron di sua nipote Sara, ma l'uomo non si fiderà di quanto dettogli. Intanto Azucena si confronterà con Guillermo, riguardo il suo rapporto con Claudia.

Inoltre Rosina e Hortensia scopriranno che Pascual ha obbligato il figlio a non vedere più Azucena e gli mostreranno la loro contrarietà. Infine David non riuscirà più a tenere nascosti i propri sentimenti per Valeria, mentre quest'ultima riceverà la visita di Genoveva e le riferirà di essere a conoscenza di tutta la storia.