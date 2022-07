Nuovo appuntamento con le novità su Una vita, la popolare soap opera tra le più amate dai fan italiani. Le trame delle nuove puntate che arrivano direttamente dalla Spagna, rivelano che Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde) inizierà a guardare con occhi diversi Pascual Sacristan (Octavi Pujades). La donna, infatti, instaurerà con il padre di Guillermo un'amicizia speciale che potrebbe sfociarsi in amore.

Una vita anticipazioni: Pascual salva Liberto dalla bancarotta

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che i telespettatori vedranno a breve in prima visione assoluta annunciano inediti colpi di scena.

Tutta l'attenzione sarà catalizzata da Hortensia, la quale dimostrerà di avere una certa simpatia per un vicino di Acacias 38.

Tutto inizierà quando la sorella di Rosina inizierà a guardare con occhi diversi Pascual, in quanto salverà suo cognato Liberto dalla bancarotta. La Rubio inizialmente non vorrà fare capire al Sacristan di essersi ricreduta sul suo conto, sebbene poi cambi idea. L'uomo e Guillermo, infatti, aiuteranno la donna nella creazione di un brevetto di un manico di scopa con attaccato uno straccio per pulire i pavimenti grazie all'aiuto dei suoi avvocati.

Il padre di Guillermo ha perso la moglie in un incendio

Nelle puntate spagnole di Una vita Liberto organizzerà una festa per ringraziare Pascual dell'aiuto fornito alla sua famiglia.

In questo frangente, Hortensia scoprirà che il padre di Guillermo aveva proibito a suo figlio di frequentare Azucena fino alla fine dei suoi studi di meccanica. Inoltre, le racconterà di essere ancora sconvolto dalla morte della prima moglie Amelia. In dettaglio, Sacristan confesserà alla sorella di Rosina che la consorte era morta in un bruttissimo incendio.

Per questo motivo, l'uomo aveva deciso di viaggiare in giro per il mondo nel tentativo di elaborare il lutto, lasciando soli suo figlio e sua madre Inma. Parole, che ovviamente colpiranno tantissimo la Rubio.

Nasce un'amicizia speciale tra Hortensia e Sacristan

Col passare del tempo, Hortensia e Pascual passeranno sempre più tempo insieme, dimostrando così di avere una certa sintonia.

In particolare, Sacristan crederà che la donna abbia sofferto pure lei per la prematura perdita del padre di Azucena, scomparso per difendere la patria. Un'amicizia speciale, che potrebbe evolversi in vero amore, in coincidenza del grande finale della soap opera iberica previsto per i prossimi mesi in prima visione su Canale 5.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che Una vita è in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5.