Nuovi tradimenti saranno al centro delle prossime puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di seguire prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera spagnola raccontano che Rodrigo Lluch reagirà molto male quando capirà che sua moglie Valeria Cardenas gli ha mentito su David Exposito (Aleix Rengel Meca).

Una vita: Valeria prende le distanze dal falso marito

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in prima visione tv, annunciano che Rodrigo farà una scoperta che lo destabilizzerà moltissimo.

Tutto inizierà quando Valeria (Roser Tapias) deciderà di prendere le distanze dal falso marito nel momento in cui Aurelio sequestrerà Rodrigo, minacciandolo di morte qualora non lo aiutasse a ricreare la formula del gas mortale.

La pianista, a questo punto, confiderà i suoi patemi d'amore perfino a Lolita Casado (Rebeca Alemany), nonostante non sia completamente sincera con lei. Purtroppo Cardenas si limiterà a informare l'amica di aver agito per il bene delle persone che la circondano, non parlando delle sue false nozze con David né dell'esistenza di Rodrigo.

Aurelio costretto a liberare Rodrigo

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Rodrigo accetterà di aiutare i chimici a ricreare la formula del gas nocivo dopo le minacce giunte perfino a Valeria.

Tuttavia il dottor Lluch si rifiuterà di continuare a lavorare per il diabolico Aurelio (Carlos de Austria), che nel frattempo sarà costretto a liberarlo fingendo di mantenere fede alla sua parola.

Il messicano, a questo punto, raccomanderà ai suoi scagnozzi di seguire le mosse del chimico, che non vedrà l'ora d'incontrare sua moglie Valeria, ma accadrà l'imprevisto.

Una volta arrivato nel vecchio quartiere di Acacias 38, Rodrigo assisterà a una scena che non avrebbe mai voluto vedere.

Il chimico cade a terra svenuto dopo aver visto un bacio tra sua moglie e David

Il dottor Lluch assisterà a un bacio tra sua moglie e David. Una scena, che destabilizzerà così tanto l'uomo, che cadrà a terra svenuto. La pianista, infatti, gli aveva assicurato di non nutrire nessun sentimento per il falso marito. In questo modo Rodrigo capirà di essere stato preso in giro da Valeria, così deciderà di andare fino in fondo alla questione per mettere Cardenas davanti a una scelta definitiva.

Lluch deciderà di vendicarsi nei confronti della moglie oppure le permetterà di vivere la sua storia d'amore accanto a David, l'uomo che davvero ama?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questo triangolo amoroso ricco di emozionanti novità.