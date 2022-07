Uomini e donne tornerà in onda da settembre in poi per la stagione tv 2022/2023 su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei nuovi protagonisti del trono over e del trono classico, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Ma chi popolerà le file del parterre del trono over? I retroscena sulla trasmissione di Maria De Filippi non mancano e, tra i nomi candidati al rientro in studio, spicca quello di Marcello Messina così come dovrebbe ritornare anche la dama Ida Platano.

Chi c'è nel cast di Uomini e donne 2022/2023? I retroscena sul trono over

Nel dettaglio, la nuova edizione di Uomini e donne 2022/2023 si preannuncia ancora una volta densa di sorprese e colpi di scena.

Nuovi protagonisti saranno pronti a mettersi in gioco sia per quanto riguarda il trono over sia per il trono classico.

Tra i candidati in pole position spiccherebbe il nome del cavaliere Marcello Massina che, nella passata edizione, si mise in mostra prima come corteggiatore di Ida Platano e successivamente accettò di conoscere anche altre dame.

Alla fine, però, Marcello scelse di uscire di scena dalla trasmissione ma in questa nuova edizione in onda da settembre in poi su Canale 5, potrebbe rimettere piede in studio e quindi tornare a mettersi in gioco per cercare l'amore.

Ida Platano verso la riconferma nel parterre di Uomini e donne trono over

Tra i volti che sicuramente torneranno in scena a Uomini e donne, inoltre, spicca il nome della dama Ida Platano. Lo scorso anno è stata costantemente al centro delle dinamiche e dell'attenzione del programma, al punto da essere definita l'erede diretta di Gemma Galgani.

Dopo la fine della sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri, per la dama Ida Platano dovrebbero riaprirsi di nuovo le porte del dating show di Maria De Filippi.

Ida, quindi, tornerà al centro dell'attenzione per cercare di trovare la sua anima gemella, con la speranza che questa volta possa essere quella giusta per davvero.

Riccardo Guarnieri esce di scena da Uomini e donne 2022/2023?

Situazione diversa, invece, per il cavaliere Riccardo Guarnieri. Dopo aver messo la parola fine alla sua tormentata relazione con Ida Platano, Riccardo è stato beccato in diverse occasioni in compagnia di "dame misteriose", con le quali starebbe trascorrendo la sua estate.

Gli scatti e le segnalazioni sul conto di Riccardo non sono passati affatto inosservati, al punto che la notizia del suo ritorno in studio a Uomini e donne, potrebbe essere in bilico.

Il cavaliere troverà la sua anima gemella fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi e non tornerà più in studio? Lo scopriremo da settembre in poi su Canale 5.