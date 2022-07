Uomini e donne 2022/2023 tornerà in onda a partire da metà settembre su Canale 5. In queste settimane non mancano i retroscena su quello che dovrebbe essere il nuovo cast che andrà a comporre il parterre del trono over.

Come ogni anno, dovrebbero esserci dei volti nuovi pronti a mettersi in gioco nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Al contrario, tra le "vecchie conoscenze" potrebbero esserci degli addii illustri, come quello della dama torinese Gemma Galgani.

Gemma potrebbe lasciare Uomini e donne 2022/2023

I primi retroscena su Uomini e donne 2022/2023 rivelano che il programma dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà a puntare sul binomio che prevede trono classico e over.

Dopo gli ottimi ascolti registrati nell'ultima edizione, con una media che ha sfiorato il 25% di share quotidiano, la trasmissione tornerà a raccontare i nuovi amori e le vicissitudini dei vari protagonisti del trono senior e dei tronisti che si metteranno alla ricerca dell'anima gemella.

Ma chi popolerà lo studio del dating-show di Canale 5? A quanto pare, alcuni volti di spicco della trasmissione potrebbero dire addio a Uomni e donne, e tra questi potrebbe esserci anche Gemma Galgani.

I retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne

Gemma Galgani, durante l'ultima edizione, è stata messa un po' da parte, e le sue vicende sentimentali hanno ceduto spazio a quelle della sua amica Ida Platano, tornata al centro della ribalta.

Per la stagione di Uomini e donne 2022/2023 si vocifera che la dama torinese possa uscire di scena durante l'anno per prendere parte ad un altro programma che porta sempre la firma di Maria De Filippi.

Si tratterebbe de La Talpa, il reality-game che tornerà in onda su Canale 5 dopo un lungo periodo di assenza e che sarà prodotto dalla Fascino, casa di produzione guidata proprio dalla conduttrice di U&D.

Tra i nomi in lizza per partecipare alla quarta edizione del format Mediaset, pare ci sia anche quello di Gemma.

Riccardo Guarnieri sarebbe a rischio per U&D 2022/2023

Tenendo conto delle ultime indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e donne, non si esclude che possa esserci anche l'addio di Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi della precedente annata.

Dopo la fine della sua relazione con Ida, Riccardo è stato avvistato in compagnia di alcune donne misteriose che non fanno parte del programma. Per questo motivo, la sua presenza in trasmissione risulterebbe in bilico.

La stessa sorte potrebbe toccare a Biagio, un altro volto storico del trono over che potrebbe essere escluso dal nuovo cast del dating-show di Maria De Filippi.