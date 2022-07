Visto che Uomini e donne sarà in pausa per almeno un altro mese, alcuni storici protagonisti del cast utilizzano i social network per finire al centro dell'attenzione mediatica. Dopo Ida Platano, anche Armando Incarnato ha deciso di pubblicare su Instagram uno sfogo in risposta agli insulti che continua a ricevere dagli hater. Il cavaliere del Trono Over ha etichettato come "falliti" tutti coloro che non fanno altro che giudicarlo solo perché è un personaggio televisivo piuttosto controverso.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Sono settimane piuttosto movimentate quelle che stanno vivendo alcuni volti storici di Uomini e Donne Over.

Anche ora che il dating-show è in vacanza, qualche membro del parterre non perde l'occasione per finire al centro del Gossip per sfuriate contro gli hater.

Se Ida Platano se l'è presa con chi continua a criticarla come madre e per come educa il figlio Samuele, Armando Incarnato ha fatto un discorso più generale ma ugualmente puntate.

L'ultimo post che il napoletano ha postato su Instagram, infatti, è una replica alle offese che gli vengono rivolte quasi quotidianamente da quegli utenti che non lo apprezzano né come persona né come cavaliere del format di Canale 5.

Sotto ad un suo recente selfie, dunque, il protagonista del programma di Maria De Filippi ha scritto: "Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho".

La presa di posizione del volto di Uomini e Donne

Armando ha scelto di non tacere di fronte alle ennesime critiche che ha ricevuto sui social network, soprattutto a quelle che coinvolgono i suoi affetti, perciò ha invitato gli hater a riflettere prima di prendersela con qualcuno che si conosce solamente tramite uno schermo.

"Il fatto che io sia in un contesto televisivo, non vi consente tutto questo schifo", ha proseguito Incarnato nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Rivolgendosi direttamente a chi non fa altro che offenderlo, il cavaliere di Uomini e Donne ha aggiunto: "Vergognatevi, falliti del c....".

"Ma chi siete!?!", si conclude così il messaggio che il napoletano ha voluto mandare a tutti quegli utenti di Instagram che lo insultano per come vive sia davanti che dietro ai riflettori, a partire da come guida la moto.

Attesa per il ritorno a Uomini e Donne

Armando è solamente l'ultimo protagonista di Uomini e Donne che decide di rispondere a muso duro agli hater. Qualche giorno fa, ad esempio, è toccato ad Ida Platano prendere parola su Instagram per difendere sé stessa e il figlio Samuele dalle offese che le vengono rivolte di solito da profili fake o in chat private.

"Ora basta. Lui non me lo dovete toccare. D'ora in poi denuncerò e bloccherò", ha fatto sapere la dama del Trono Over tramite il proprio profilo.

A generare un certo malcontento tra i telespettatori, potrebbe essere la lunga permanenza di questi personaggi nel cast del dating-show condotto da Maria De Filippi.

Sia Armando che Ida, infatti, partecipano al programma Mediaset da molti anni e, salvo qualche storia d'amore senza lieto fine, concludono la stagione tv sempre da soli.

Anche quest'estate, dunque, si dice che nessuno dei volti storici della trasmissione abbia trovato l'amore lontano dai riflettori: per questo motivo, tutti dovrebbero tornare in studio a fine agosto per le registrazioni delle puntate che poi saranno mandate in onda a partire da metà settembre.

Gemma, Riccardo, Biagio e pare anche Marcello Messina avrebbero già la certezza di far parte del parterre 2022/2023 di U&D.