Dovrebbe mancare meno di un mese alla ripresa delle registrazioni di Uomini e donne: stando alle ultime indiscrezioni, le prime puntate avranno luogo a fine agosto, probabilmente a partire dal giorno 26. Vista l'imminente reunion del cast del dating-show dopo la pausa estiva, sono tanti i rumor che circolano sui vari personaggi che faranno parte della nuova edizione. Sul fronte giovani, si dice che a cercare l'anima gemella sul trono potrebbero essere l'ex corteggiatrice Federica Aversano, la nipote di Gemma Galgani e il "tentatore" Luciano Punzo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Chi saranno i tronisti dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne? I fan se lo chiedono da fine maggio, ovvero da quando il format è andato in vacanza, ma per ora a riguardo sono trapelate solamente indiscrezioni.

I nomi dei futuri protagonisti del Trono Classico, infatti, saranno ufficializzati nel corso della prima registrazione stagionale che, stando ai più recenti rumor, dovrebbe avere luogo il 26 agosto prossimo.

A meno di un mese da questo importante giorno, i siti stanno facendo molte ipotesi su chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa: c'è chi sostiene che la redazione sia pronta a puntare esclusivamente su ragazzi non famosi, e chi è certo che almeno una vecchia conoscenza farà parte del cast.

Il ritorno di dame e cavalieri a Uomini e Donne

Qualora tra i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne dovesse figurare almeno un volto noto, è molto probabile che si tratti di un ex protagonista o dello stesso dating-show oppure di un altro format legato a Maria De Filippi.

I principali candidati alla poltrona rossa di Canale 5, infatti, attualmente sono: Federica Aversano (non scelta di Matteo Ranieri e corteggiatrice amatissima dal pubblico), Luciano Punzo (single di una recente edizione di Temptation Island) e Carola Galgani.

Quest'ultimo nome forse dice poco o nulla ai telespettatori, anche perché appartiene ad una ragazza che è finita al centro del gossip qualche settimana fa per aver posato affianco a Gemma. La giovane, infatti, è una delle nipoti della dama del Trono Over ed è apparsa per la prima volta accanto alla zia sui social network il giorno della sua laurea.

Sarebbe suggestivo assistere a puntate in cui zia e nipote cercano l'anima gemella da due punti di vista differenti, una dal parterre dei senior e l'altra dal trono dedicato ai ragazzi.

A fine agosto riparte Uomini e Donne

Per quanto riguarda gli altri candidati al Trono Classico 2022/2023, in queste ore sta prendendo quota l'ipotesi Luciano Punzo.

Il bel napoletano, infatti, è un nome nuovo perché fino a pochissimo tempo fa era legato ufficialmente a Manuela Carriero, conosciuta nel villaggio di Temptation Island poco più di un anno fa. Stando alle ultime indiscrezioni, questa storia d'amore sarebbe finita e ora il "tentatore" potrebbe iniziare una nuova avventura in un altro programma di Maria De Filippi, stavolta da protagonista del cast.

Federica Aversano, invece, è accostata alla poltrona rossa da quando Matteo Ranieri non l'ha scelta. La giovane ha conquistato una grande fetta di pubblico con la sua schiettezza, e ora è considerata in pole position per il ruolo più ambito, quello di tronista.

Altri ex corteggiatori che figurano nell'elenco dei possibili protagonisti giovani della prossima edizione del dating-show, sono: Lilli Pugliese (non scelta di Luca Salatino, che le ha preferito Soraia Cerruti) e Andrea Della Cioppa (spasimante rifiutato da Veronica Rimondi , che si è fidanzata con Matteo Farnea, poco prima che il format andasse in vacanza)