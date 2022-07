Chi è l'ex marito di Gemma Galgani? La dama torinese di Uomini e donne continua ad essere al centro dell'attenzione anche adesso che si sono spenti i riflettori sulla trasmissione di Maria De Filippi per la pausa estiva.

Più volte, nel corso di questa esperienza vissuta nello studio del dating show Mediaset, la dama torinese ha parlato del suo precedente matrimonio con Francesco D'Acqui, l'uomo che aveva fatto breccia nel suo cuore tanto da portarla a pensare ad un futuro insieme.

Chi è l'ex marito di Gemma Galgani? Figlio di un armatore

Nel dettaglio, la dama torinese star del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ha più volte parlato del suo ex marito, col quale ha vissuto una rocambolesca storia d'amore, durata decisamente poco.

L'ex marito di Gemma si chiama Francesco D'Acqui ed è un uomo particolarmente ricco: figlio di un armatore, aveva fatto breccia nel cuore della dama torinese, tanto da decidere di convolare a nozze insieme.

Il loro matrimonio, però, ha avuto vita breve: i due sono stati insieme solo 180 giorni, dopodiché scelsero di intraprendere due strade differenti.

L'addio tra Gemma e il suo ex marito Francesco (foto)

Il motivo? Gemma non sopportava l'idea che lei e suo marito fossero "mantenuti" dalla famiglia D'Acqui e per questa ragione scelse di tornare di nuovo a Torino, per cercare la sua indipendenza dal punto di vista professionale.

Per vent'anni i due non hanno mai divorziato ma, in un'intervista di qualche tempo fa, l'ex marito di Gemma Galgani aveva raccontato che dopo essersi innamorato di un'altra donna, scelse di mettere la parola fine al matrimonio con l'attuale dama di Uomini e donne e chiudere così col passato.

Oggi Francesco D'Acqui è un imprenditore ed ha dei figli ormai adulti. Lui e Gemma si sono persi di vista ma tra di loro è rimasta immutata l'ammirazione che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e donne 2022/2023 è in bilico?

Intanto cresce l'attesa per la prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio e, intanto, non mancano i retroscena su quelle che dovrebbero essere le novità del trono over.

Gemma Galgani, infatti, sarebbe tra le candidate pronte a tornare in scena da settembre anche se, alcune indiscrezioni, parlano anche di una sua possibile uscita di scena dal programma in corso d'opera.

Durante la stagione, infatti, Gemma potrebbe abbandonare la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per approdare nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.