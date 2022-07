Per Ida Platano è giunto il momento di voltare pagina dopo l'addio con Riccardo Guarnieri a Uomini e donne? In queste ultime ore, la dama del trono over è tornata al centro dell'attenzione dopo aver pubblicato una serie di stories in cui svelava di essere tornata nella Capitale, ma senza dare ulteriori indizi su chi fosse con lei in quel momento.

Probabile, infatti, che la dama del programma di Maria De Filippi possa aver trascorso queste giornate in compagnia di qualche nuovo spasimante che, per il momento, non sarebbe stato ancora reso pubblico sui social.

L'addio definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano è stata la protagonista indiscussa della passata edizione di Uomini e donne. La storica dama del trono over ha attirato l'attenzione dopo il suo clamoroso ritorno di fiamma con l'ex storico, Riccardo Guarnieri.

I due si sono rivisti in trasmissione e, da quel momento in poi, hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Tuttavia, il risultato non è stato dei migliori: malgrado i tentativi, Ida e Riccardo si sono ritrovati nuovamente sul piede di guerra e alla fine hanno scelto di mettere definitivamente la parola "fine" a questo loro rapporto.

Ida Platano potrebbe avere un nuovo spasimante fuori da U&D

Subito dopo la fine del programma Mediaset, Ida non ha nascosto la sua delusione per la fine di questa relazione, ammettendo che si è sentita "sfruttata" da Riccardo perché, secondo lei, sapeva fin dal primo momento che non ci sarebbe stato nessun ritorno di fiamma tra di loro.

E così, dopo che hanno intrapreso due strade differenti, Ida Platano è tornata al centro dell'attenzione con delle stories che ha condiviso in queste ore sul suo profilo social.

La dama di Uomini e donne trono over ha raccontato di essere partita per Roma ma, al suo fianco non c'era l'amato figlio, che non è apparso in nessuna delle tante stories che ha postato su Instagram.

'Ho ritrovato la carica', svela Ida Platano sui social

Ecco perché, non si esclude che la dama possa aver trascorso queste giornate nella Capitale in compagnia di qualche spasimante segreto, di cui al momento non si avrebbero ulteriori dettagli.

Un ulteriore "indizio" arriva anche da alcune dichiarazioni stesse della dama che, dopo queste giornate a Roma, ha ammesso di essersi caricata e di aver ritrovato l'energia giusta.

"Questi giorni mi sono proprio serviti, mi hanno dato un sacco di energia, ho ritrovato la carica", ha sentenziato Ida Platano sui social.

"Sono molto tranquilla, rilassata e serena", ha aggiunto ancora la dama di Uomini e donne che potrebbe aver trovato un nuovo principe azzurro.