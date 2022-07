Ida Platano è un vero fiume in piena sui social, dopo le critiche e gli attacchi contro suo figlio. La storica dama di Uomini e donne trono over, in queste ultime ore, si è lasciata andare a un durissimo sfogo, puntando il dito contro tutte quelle persone che hanno osato esprimere giudizi pochi carini nei confronti del suo amato Samuele.

Immediata la reazione della dama siciliana che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di non essere disposta ad accettare attacchi del genere, tanto da essere pronta anche a denunciare.

L'amaro sfogo di Ida Platano dopo gli attacchi contro suo figlio

Nel dettaglio, Ida Platano si è ritrovata a gestire dei commenti poco carini rivolti sul web contro suo figlio. Alcune persone le hanno "consigliato" di tagliare i capelli al bambino, scatenando la reazione contrariata della dama siciliana.

"Ve l'ho detto scrivete su di me, ma su mio figlio no. Non ve lo permetto proprio" ha sentenziato Ida, che ancora una volta ha messo in chiaro il suo punto di vista.

Ma non è finita qui perché alcune persone, guardando le storie che la dama di Uomini e donne condivide su Instagram, hanno attaccato il bambino anche per il modo in cui mangerebbe a tavola.

"Ma io vi vengo a dire come dovrete crescere i vostri figli?

Secondo me vi dovete educare voi" ha sbottato la protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

'Bloccherò e denuncerò', sbotta la dama di Uomini e donne

Nel suo durissimo sfogo social, Ida ha lanciato anche un avvertimento ai vari "leoni da tastiera" che sono sempre pronti a criticare e attaccare.

Questa volta, infatti, la dama siciliana non sembra essere disposta a passarci sopra, al punto da essere intenzionata a passare anche per le vie legali.

"Bloccherò, denuncerò, farò qualsiasi cosa quando toccate mio figlio" ha avvertito Ida Platano.

In attesa di scoprire se Ida Platano porterà avanti la sua battaglia anche legale nei confronti degli "odiatori" social, cresce l'attesa per la prossima edizione di Uomini e donne.

Il ritorno di Uomini e donne in tv: Ida Platano verso la riconferma nel parterre over

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, come sempre dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Le indiscrezioni sul cast della trasmissione di Canale 5 non mancano e, a quanto pare, tra i ritorni certi del prossimo anno ci sarebbe proprio quello di Ida Platano.

La dama, infatti, pare che dovrebbe rimettere piede in studio pronta a cercare ancora una volta la sua anima gemella, dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri.